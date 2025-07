La mitad de los vecinos de una calle de La Palma, prácticamente a oscuras «No tenemos no miedo, pero sí cierta inquietud», dice uno de los habitantes de la parte de la calle San Sebastián donde no se encienden las farolas del alumbrado público desde hace dos meses Afirma que cuando cae la noche «la visibilidad es escasa» en la zona no iluminada

Parte de la calle que está en penumbra H24