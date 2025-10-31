Consiguen trasladar a Senegal a un indigente que malvivía por las calles de Bonares

El pasado mes de septiembre el Ayuntamiento de Bonares informó a través de sus redes sociales sobre la situación de una persona indigente que residía en el municipio, así como sobre las numerosas quejas vecinales derivadas de sus condiciones de vida en la calle.

El el día 25 de septiembre tuvo una cita en Moguer con el médico forense, que tras una valoración médica determinó la necesidad de su ingreso hospitalario. Así las cosas, esta persona fue trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense, donde permaneció en el área de Psiquiatría hasta el pasado día 23 de octubre.

Durante todo este proceso, el Ayuntamiento de Bonares, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, mantuvo un contacto permanente con esta persona y con su familia, además de con el presidente de la Asociación de Senegaleses de Moguer, los servicios sociales comunitarios y la trabajadora social del Hospital Juan Ramón Jiménez para coordinar las actuaciones necesarias para su diagnóstico y recuperación.

Viaje en avión

Durante su estancia en el hospital se le ofreció la posibilidad de regresar a su país de origen, propuesta que aceptó. Ayer jueves llegó em avión a su país de origen, Senegal, y ya se encuentra junto a su familia.

«Desde el Ayuntamiento nos sentimos orgullosos de haber sido solidarios con esta persona y queremos agradecer la colaboración prestada por todos los que han hecho posible que esté junto a su familia mejorando su calidad de vida. También queremos comunicar que los gastos del viaje han sido sufragado entre el Ayuntamiento de Bonares y la Diputación de Huelva», ha destacado el Consistorio en su perfil de la red social Facebook.