Un pueblo de Huelva repartirá vino gratis este fin de semana en su tradicional Feria del Mosto: también habrá tapas y actuaciones musicales

Villarrasa se prepara para vivir este sábado 22 de noviembre una jornada muy especial con la celebración de la VI Feria del Mosto, una cita que ya se ha ganado un hueco entre las más esperadas del otoño en el Condado de Huelva. El evento, organizado por el Ayuntamiento y la Cooperativa del Campo Nuestra Señora de los Remedios, llenará la Plaza de España de música, gastronomía y, por supuesto, del mosto local, que se ofrecerá gratuitamente a quienes se acerquen a disfrutar del ambiente.

La Feria del Mosto reunirá a hermandades, asociaciones y bares locales en la Plaza de España, donde se ofrecerán tapas elaboradas con productos de la zona a precios populares y se han programado también actuaciones musicales. Igualmente habrá actividades infantiles, convirtiendo la cita en un plan perfecto para familias y grupos de amigos.

La presentación de la feria se celebró en la Diputación de Huelva con la asistencia del diputado provincial Juan Daniel Romero; el alcalde de Villarrasa y diputado de Medio Ambiente, Arturo Alpresa; el presidente de la cooperativa, José Iglesias; y la concejala de Festejos, Estefanía Martín. Todos coincidieron en destacar el carácter participativo y de convivencia de un evento que nació hace apenas seis años pero que ya se ha convertido en una referencia dentro del panorama vitivinícola provincial.

Romero subrayó que la cita villarrasera es «un ejemplo de cómo los pueblos del Condado siguen reivindicando su tradición vinícola y apoyando al sector», mientras que Alpresa recordó que hablar de Villarrasa «es hablar de uva zalema, de terruño y de agricultores que aman su trabajo». Un vínculo que, según el alcalde, da sentido a esta feria, surgida «del cariño de todo un pueblo hacia su cooperativa y sus viñas».

Excelente calidad pese al mildiu

El presidente de la cooperativa, José Iglesias, reconoció que la campaña ha estado marcada por el mildiu, que redujo a la mitad la producción con respecto al año pasado, aunque la calidad del mosto es «excepcional: suave, afrutado y con una acidez muy baja». Una razón más para acercarse a Villarrasa este sábado, donde el mosto se servirá gratuitamente en una jornada abierta a vecinos y visitantes.

«Será un día completo de convivencia, con música, gastronomía, alegría y, por supuesto, con nuestro mosto», señaló el alcalde, que invitó a toda la provincia a sumarse a la fiesta. Según Alpresa, el interés por este vino joven «no deja de crecer», hasta el punto de que la cooperativa agota cada año sus existencias antes de llegar la primavera.

La feria comenzará a las 13.30 horas y promete convertir de nuevo a Villarrasa en el epicentro del buen ambiente y los sabores del Condado. Un homenaje al mosto y a quienes lo hacen posible, los agricultores de la comarca.