Quique Bolsitas descubre un vertedero clandestino de neumáticos entre Villarrasa y Bollullos: «Es un peligro medioambiental»

Vertedero clandestino de neumáticos en mitad del campo entre Villarrasa y Bollullos

El activista medioambiental Quique Bolsitas, conocido por defender el cuidado del entorno natural y que organiza grandes recogidas de basura en distintos parajes, ha realizado una denuncia en redes sociales en un punto de la provincia de Huelva. Entre los términos municipales de Villarrasa y Bollullos Par del Condado ha encontrado un vertedero clandestino de neumáticos que «es un peligro medioambiental».

En mitad del campo se encuentra una gran cantidad de neumáticos que han sido abandonados sin control alguno, expuestos a que sus compuestos dañen el entorno. Además hay restos de escombro de construcción y basura de todo tipo repartidos por el terreno.

Quique Bolsitas se muestra especialmente preocupado por los neumáticos, porque, como explica «esto se descompone y contamina el aire, el suelo y si hay un incendio es combustible».

«Quién haya tirado esto aquí lo ha hecho muy mal»

«Quién haya tirado esto aquí lo ha hecho muy mal», resalta el activista, que ha dicho no conocer el origen de este vertedero y que no quiere culpar a nadie, pero ha hecho un llamamiento a las instituciones para solucionar este problema, para el que también se ha ofrecido a formar parte de la intervención.

En este sentido, ha expresado que «¿Y si nos ponemos de acuerdo para retirar eso? ¿Qué mundo de mierda le vamos a dejar a los que vienen?». Ha mencionado a los dos ayuntamientos onubenses, la Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía.