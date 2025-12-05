Vecinos reclaman un plan integral para Matalascañas mientras el 18 de enero arrancan las obras de asfaltado de la zona azul

La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha elevado el tono de sus reivindicaciones ante lo que considera una gestión insuficiente y basada en «parches» respecto a la situación del litoral, el estado del paseo marítimo y las infraestructuras básicas de la urbanización. La entidad vecinal ha solicitado formalmente una reunión urgente en Madrid con la Directora General de Costas, a quien también ha invitado a visitar la playa «para comprobar in situ la catastrófica situación» que, aseguran, atraviesa el núcleo costero.

Según la Asociación, es imprescindible abordar con urgencia la regeneración de la playa, evaluar los daños del paseo marítimo y atender los problemas detectados en el colector principal de la depuradora, cuya ampliación -aprobada desde hace años con fondos europeos FEDER- sigue sin ejecutarse.

Una prioridad equivocada

El malestar vecinal se ha visto acrecentado tras conocerse, como ha señalado en un comunicado la Asociación de Propietarios y ha podido confirmar Huelva24, que el próximo 18 de enero comenzarán los trabajos de asfaltado vinculados a la futura zona azul, ejecutados por la empresa almonteña Reales.

El colectivo considera que estos trabajos «no responden a las necesidades urgentes de Matalascañas», que subrayan- pasan por la defensa del litoral, la ampliación de la EDAR y la protección del paseo marítimo.

Denuncian que la zona azul se esté tratando como «proyecto estrella», mientras los problemas estructurales continúan sin un plan integral, y reclaman que las inversiones se prioricen «en función del riesgo ambiental, la seguridad y la sostenibilidad».

Erosión, pérdida de arena y depuradora, reclamaciones

La Asociación de Propietarios insiste en que la erosión del litoral y la pérdida continuada de arena requieren una estrategia técnica estable, con calendario, presupuesto y responsables claros por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Andalucía.

Asimismo, exigen la ejecución inmediata de la ampliación de la EDAR de Matalascañas, recordando que los fondos europeos vinculados podrían perderse si no se emplean dentro de los plazos previstos. Solicitan un proyecto detallado, una auditoría independiente y la publicación de todos los hitos de ejecución.

Sobre la retirada del muro de tablestacas del paseo marítimo, acordada por la Administración General del Estado, la Asociación considera que la decisión «ha agravado los daños» y pide un informe técnico público para evaluar sus consecuencias y definir un plan de reparación.

La Asociación de Propietarios reclama un cambio de rumbo institucional con mesas técnicas abiertas, documentación pública, transparencia absoluta en licitaciones y contratos y rendición de cuentas trimestral.

Aseguran que no participarán en actos institucionales hasta que exista un marco de diálogo efectivo y cese la «instrumentalización política de Matalascañas y Doñana».

Declaración de zona catastrófica

En su comunicación oficial, la entidad que preside Juan Gómez Palma ha solicitado a la Directora General de Costas, Ana María Oñoro Valenciano, que valore los daños del litoral y del paseo marítimo y que apoye la declaración de Zona Catastrófica tras los recientes temporales.

Los representantes vecinales avanzan que están dispuestos a iniciar acciones legales si se confirma responsabilidad administrativa en el hundimiento del paseo marítimo. «Esperamos la respuesta de la Directora General de Costas y la recibiremos encantados para que pueda valorar los daños», concluye el comunicado.