Almonte aprueba la concesión de la zona azul de Matalascañas a la empresa Dornier por 30 años

El pleno municipal de Almonte ha aprobado la concesión por 30 años de la zona azul de Matalascañas a la empresa Dornier, que abonará por adelantado un canon de 2,1 millones al Ayuntamiento. La votación celebrada este jueves se ha saldado con 11 votos a favor, correspondientes a los integrantes del equipo de gobierno de Ilusiona, y 10 en contra, de la oposición (PSOE, Mesa de Convergencia, Vox y concejales no adscritos). La medida, ha salido adelante pese a las críticas de estos ediles, así como de ciudadanos y colectivos como la Plataforma de Propietarios de Matalascañas, que coinciden en que supone «hipotecar el futuro» y en señalar que es ilegal el procedimiento, que previamente ha recibido varios reveses.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, en su intervención final, defendió el «éxito» de esta gestión, que va a suponer un ingreso en las arcas municipales de 2,1 millones de euros que se invertirán en Matalascañas y otros seis millones para el asfaltado de la urbanización, que asumirá la empresa, así como toda la señalización nueva para este servicio.

«Un hito histórico»

«Es un hito histórico disponer de seis millones para asfaltar toda Matalascañas», subrayó Bella, que también ha dado esta categoría a contratos anteriores bajo su gestión como el mantenimiento de las calles del Rocío.

Bella indicó que el pliego se modificó y el tribunal contractual ha señalado que «tiene toda la legalidad y razón de ser del mundo». Aseguró que va a suponer «tener una playa totalmente ordenada».

Además mostró su orgullo por ser un contrato «singular», que exige a la empresa una inversión inicial, modelo por el que se han interesado otros ayuntamientos, comentó.

Calificó de «discurso victimista» a quienes critican que se pague por aparcar porque «la gente de Almonte lo tiene gratis» e instó a quienes tienen su vehículo censado en otro lugar a hacerlo en la localidad.

Bella subrayó que la zona azul acaba con «un gran problema de regulación de trafico y seguridad con una gran solución», que reconoció que «ha costado trabajo» sacar adelante, tras varias modificaciones y recursos.

«Las concesiones de Ayuntamientos es hoy una forma muy asumida por parte de todos. No tiene sentido que sea por un periodo de tiempo pequeño porque las empreas tienen que ir a lo seguro y tener un limite de tiempo razonable para aprovechar ese retorno y generar los beneficios», explicó el alcalde almonteño que recalcó que «las ventajas con indudables» y que «vamos a aprogechar un recurso del que nadie se acordó y es fundamentalmente para los vecinos de Almonte».

Por último, indicó que la ordenanza al respecto de este nuevo servicio ha sido modificada y adaptada y se llevará al próximo pleno, tras esta aprobación.

Una hipoteca para el futuro de Almonte

Los diferentes grupos de la oposición han coincidido en señalar que la aprobación de la concesión de la zona azul a la empresa Dornier por 30 años supone hipotecar el futuro de Almonte y condicionar a los gestores municipales que ocupen cargos de responsabilidad municipal próximamente.

Los cuatro concejales no adscritos del Consistorio, que constituyen actualmente el grupo mayoritario de la oposición, pusieron el acento en la ausencia de una ordenanza previa que regule el servicio y sus tarifas, "requisito esencial para poder exigir el pago a los usuarios", contraponiendo este requisito, anunciado en la convocatoria del pleno, a la idea del ayuntamieto de llevar esta ordenanza a un pleno posterior a esta aprobación.

Desde este grupo sostienen que la aprobación del contrato "carece de base legal", pues las tarifas de la ORA tienen la consideración de prestaciones patrimoniales públicas no tributarias (PPNT) y solo pueden implantarse mediante una ordenanza aprobada por el Pleno. También recuerdan que este procedimieto arrastra "un largo historial de incidencias", "reiterados tropiezos", así como "irregularidades, improvisación y falta de garantías jurídicas”.

Miguel Ángel Jiménez, portavoz de los concejales no adscritos, “para adjudicar un contrato como este es imprescindible contar con una ordenanza previa que actúe como título habilitante. Esa ordenanza debe fijar con claridad las tarifas, las posibles bonificaciones, el ámbito de aplicación y el régimen sancionador. Sin ella no existe base legal para cobrar a los usuarios. Pretender aprobar la ordenanza después de la adjudicación no subsana el vicio, porque el contrato ya habría nacido sin la cobertura normativa necesaria”.

Jiménez añadió que “Matalascañas será el único núcleo costero de España que tenga todas sus calles convertidas en zona azul, un hecho desproporcionado e inaudito que da la medida del desatino con el que se está gestionando este proyecto”. También criticó la duración de la concesión. “Se trata de una decisión que compromete el futuro de Matalascañas a largo plazo, privando a vecinos y visitantes de cualquier alternativa distinta al pago por estacionar en todas las calles del núcleo”.

“El Gobierno se asegura ahora una entrada extraordinaria de dinero a costa de dejar atadas las manos de las próximas corporaciones y de los vecinos, que durante tres décadas soportarán las consecuencias de esta operación financiera”, advirtió, al tiempo que recordó que la medida cuenta con un nulo apoyo social. "Ningún colectivo vecinal, social o empresarial ha respaldado la implantación de la zona azul", insisten.