Coronel Serrano Checa: «Este reconocimiento refuerza un vínculo de la Guardia Civil con la provincia que ya es muy sólido»

Entre las Medallas de Oro de la Provincia de Huelva que la Diputación Provincial ha concedido este año, se encuentra la otorgada a la Comandancia de la Guardia Civil. Al frente de la misma se encuentra desde hace unos meses el coronel Julio Serrano Checa, quien recibe el galardón como un «honor» para todo el cuerpo. Para el máximo responsable de la Benemérita en Huelva, esta distinción viene a «reforzar un vínculo con la provincia que ya es muy sólido», forjado en el día a día a través de la vocación de servicio, la profesionalidad y, de manera especial, la cercanía con el ciudadano.

«Nuestro trabajo se orienta a garantizar la seguridad, y esta medalla es un espaldarazo a ese esfuerzo constante», afirma Serrano Checa. El coronel subraya que la presencia de la Guardia Civil en los 79 municipios donde presta servicio es la base sobre la que se construye una relación de confianza y respeto mutuo. Por ello, este reconocimiento «simboliza el apoyo que sentimos cada día por parte de la gente, de los ayuntamientos y de los colectivos sociales», un estímulo que, asegura, les anima a continuar siendo una institución «cercana y accesible, comprometida con las necesidades reales» de la provincia.

Este premio no es visto como un fin, sino como un nuevo impulso. «Sin duda, es un acicate para reforzar nuestro compromiso con Huelva y nos recuerda la gran responsabilidad que tenemos hacia el futuro», explica el coronel. Lo asume como una renovación de la vocación de servicio del cuerpo, un incentivo para modernizar medios y mejorar la capacidad de respuesta, pero siempre manteniendo esa proximidad que es una seña de identidad para la Guardia Civil.

El objetivo, concluye, es firme y claro: trabajar para «que la provincia de Huelva continúe siendo un lugar seguro«. Un compromiso que, insiste, pertenece a todos y cada uno de los guardias civiles que han formado y forman parte de la historia de la Comandancia onubense.