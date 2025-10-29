Cortada la circulación en todo el casco urbano de Almonte tras superarse los 100 litros por metro cuadrado de lluvia

La intensa lluvia caída en las últimas horas ha obligado a cortar completamente la circulación en el núcleo urbano de Almonte, según ha informado la Policía Local a través de las redes sociales. El municipio onubense ha superado ya los 100 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado anegamientos generalizados en calles, caminos y zonas rurales.

«Rogamos a la ciudadanía no utilizar el vehículo bajo ningún concepto y permanecer en sus domicilios siempre que sea posible», comunicaba el cuerpo policial en un mensaje difundido alrededor de la una de la tarde, en el que también se hacía un llamamiento a «la prudencia y a la máxima precaución».

La situación ha llevado al Ayuntamiento de Almonte a activar, de manera inmediata y preventiva, el Plan de Emergencia Municipal, ante el aviso rojo por lluvias decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la provincia de Huelva. Desde primera hora, los servicios municipales trabajan de forma coordinada con 112 Andalucía y con la Junta de Andalucía para minimizar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha señalado que el Consistorio «está actuando desde el primer momento con responsabilidad y previsión, activando el Plan de Emergencias y movilizando a todos los servicios para garantizar la atención inmediata ante cualquier incidencia». El regidor ha hecho un llamamiento a la «prudencia, tranquilidad y colaboración ciudadana», recordando que, hasta el momento, las incidencias son únicamente materiales, sin que haya que lamentar daños personales.

Inundaciones y cortes

Desde primera hora, Policía Local, Protección Civil y la Guardería Rural han procedido a señalizar y cortar caminos y tramos de vías afectados por la acumulación de agua, mientras los servicios de mantenimiento, limpieza y Bomberos trabajan sin descanso en las zonas más afectadas.

También colaboran agricultores y miembros de la Asociación Puerta de Doñana, que están aportando tractores y bombas de achique para facilitar el drenaje del agua, así como la asociación de cazadores, que ha puesto sus medios a disposición del operativo.

De manera preventiva, se han cerrado parques, jardines y escuelas deportivas, y el Pabellón Municipal de Deportes se encuentra preparado para ser utilizado en caso de tener que atender a personas evacuadas.

El Ayuntamiento ha insistido en que no se utilicen los vehículos salvo en casos imprescindibles y que, en caso de tener que circular, se extreme la precaución, se reduzca la velocidad y no se atraviesen zonas inundadas bajo ningún concepto.