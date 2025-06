El alcalde de Cartaya insiste: «Con una persona que lleve esto encima lo mínimo que deberíamos hacer es mandarla a su país»

La polémica en Cartaya continúa encendida tras el apuñalamiento ocurrido el pasado 19 de junio en un comercio del municipio. El presunto autor, un inmigrante en situación irregular según hizo público desde el primer momento el alcalde de la localidad, Manuel Barroso (PP), ya fue detenido y enviado a prisión provisional, pero la cruzada iniciada por el primer edil señalando a la inmigración ilegal, relacionándola con la criminalidad en el pueblo y exigiendo contundencia contra la misma, continúa.

De hecho, Barroso ha redoblado sus declaraciones en redes sociales, reafirmándose en sus tesis sobre la vinculación entre inmigración irregular y delincuencia, y cargando ahora contra la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, tras tachar ésta sus declaraciones de xenófobas y carentes de rigor.

«Inmigrantes sí. Ilegales no. Ni racismo ni xenofobia, señora Rico, no desvíe usted lo sucedido hacia el lado que le conviene y asuma usted la realidad y su responsabilidad», señala el 'popular' en el mensaje que acompaña el último video que ha difundido a través de su perfil personal de Facebook, y en el que muestra toda una serie de armas -u objetos utilizados como tales- que, asegura, se le han requisado a «ilegales contra los que no podemos hacer nada más por culpa del Gobierno de España».

«Con una persona que lleve esto encima —en referencia a uno de los cuchillos que presenta—, lo mínimo que deberíamos hacer es mandarla a su país», asevera el primer edil cartayero, que pese a asegurar que no tiene nada contra los inmigrantes no deja de señalarlos -a los que llegan sin papeles en regla- como el foco de la delincuencia del municipio. «No tengo nada en contra de los inmigrantes en nuestro pueblo, ellos mismos no quieren la inmigración ilegal, no quieren a estos inmigrantes que son peligrosos. Usted y el Gobierno de España es quien tiene que buscar una solución a este problema. No podemos estar los alcaldes, que hay muchos, incluso de su partido que por miedo no hablan, pero tienen los mismos problemas que yo», señala en este nuevo video Manuel Barroso.

Reproches a la subdelegada del Gobierno

El alcalde de Cartaya reprocha a la subdelegada del Gobierno en Huelva que «no se ha haya interesado por la seguridad en Cartaya» y considera que «le habrá molestado que le recriminemos que no cumpla con su trabajo».

María José Rico señaló públicamente que las palabras del alcalde cartayero alimentan la xenofobia y distorsionan la realidad, recordando que no hay datos oficiales que respalden la relación entre inmigración y criminalidad. «Dígame usted dónde vive, que yo mañana coja un autobús, lo llene de inmigrantes ilegales y los lleve a su calle, a ver qué dicen sus vecinos«, ha llegado a espetar Barroso, que no ha descartado la organización en Cartaya de una manifestación en la calle «contra el Gobierno de España».