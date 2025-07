Matalascañas contará con un nuevo hotel en 2026

Matalascañas es uno de los destinos de playa más populares de la provincia de Huelva y el resto de Andalucía. Cada año miles de personas eligen este núcleo residencial perteneciente al término municipal de Almonte para disfrutar de sus vacaciones, alojándose tanto en hoteles como en apartamentos o convirtiéndose en propietarios de una vivienda, lo que provoca que su población se multiplique.

Desde hace décadas viene siendo una referencia en el sector turístico este destino de sol, playa y naturaleza, pues es puerta de Doñana. El mejor ejemplo es que se sigue invirtiendo en Matalascañas. La gran novedad vino a finales de mayo co la apertura del hotel ON City Resort All Inclusive Prime y según ha podido saber Huelva24, muy próximo a éste el año que viene la cadena ON Hotels Group abrirá un nuevo establecimiento.

Según ha confirmado a este diario el Ayuntamiento de Almonte, el proyecto se encuentra ahora mismo en proceso de tramitación y su plan pasa por rehabilitar un edificio ya existente en la localidad, conocido popular como 'el esqueleto', pues presenta únicamente su estructura. A la misma se le dará una nueva vida con una reforma que hará de este espacio un lujoso alojamiento, cuya apertura se daría en la campaña estival de 2026.

El edificio en cuestión se encuentra en Garza Imperial, 13. Cuenta con unas amplias dimensiones y al tener como punto de partida la estructura la empresa constructora invertirá bastante menos tiempo que partiendo de cero. Una promotora anterior no culminó el proyecto hace unos años y ahora se retoma para completarlo con un diseño propio.

Hotel en construcción en Matalascañas GMAPS

La propia empresa publicita en un cartel en el terreno, que está vallado, que este nuevo hotel de ON Hotels Group tendrá cuatro estrellas. Las obras comenzarán en los próximos meses.

Varios hoteles para distintos segmentos

La gran novedad de la cadena fue en mayo el hotel ON City Resort All Inclusive Prime (Sector Garza Imperial, 2), el complejo hotelero de las provincias de Huelva y Cádiz, con apartamentos que ofrecen un completo servicio de todo incluido con un espectacular parque acuático y zonas de piscinas, además de varios restaurantes y tiendas. Todo a 150 metros de la playa. Está enfocado a un turismo familia y tiene una capacidad para 1.800 personas.

Previamente ya se estableció el hotel ON Ocean Front, un establecimiento solo para adultos en primera línea de playa. Cerca de él está ON The Residence (Sector Laguna del Sopetón), que posee 57 habitaciones. Otras posibilidades de alojamiento son el On Hotels Village (Sector Malvasía), el On City Aparments (Sector Garza Imperial, 1) y los apartamentos turísticos ON Hotels Family Playa de Doñana (Sector J, Parcela 4.2.4 Campo de Golf).

La cadena también tiene otros cinco hoteles en el resto de Andalucía, dos de ellos en otros puntos de la provincia de Huelva. Sin salir de Almonte se encuentra ON Acebuchal, 23, en la aldea de ElRocío, mientras que en la costa occidental onubense se halla el ON Family Islantilla. A estos se suman el Hotel Neptuno de Roquetas de Mar (Almería), el ON Aleta Room de Almuñécar (Granada) y el ON Suites Sevilla, en la capital hispalense.