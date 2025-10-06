La ONCE reparte 200.000 euros en Isla Cristina: «Estoy loco de contento, como si me hubiera tocado a mí»

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este domingo ha dejado un premio de 200.000 euros en Isla Cristina con diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno, que vendió el 'cuponero' Francisco Javier Carvajal.

La Plaza de las Flores de Isla Cristina celebraba este domingo la Fiesta del Rosario, que continúa hasta mañana, y allí llevó la suerte Francisco Javier, que hoy se declara «loco de contento» porque el miércoles cumple su primer año como trabajador en la ONCE: «Estoy super emocionado, es como si me hubiera tocado a mí, super contento».

El pasado verano, fue la vendedora Cinta Márquez la encargada de repartir fortuna en la localidad, al vender diez cupones con un total de 350.000 euros en premios. Esta misma 'cuponera' ya entregó en noviembre del pasado año un Sueldazo de 240.000 euros.

Este sorteo, que estaba dedicado a la localidad jienense de Cazorla dentro de la serie monográfica dedicada a los 'Pueblos de película', ha repartido otros 180.000 euros en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, y ha llevado el resto de los premios a Galicia, Canarias, Cataluña y Castilla-La Mancha.

El sorteo de fin de semana de este sábado también dejó parte de su fortuna en Andalucía con un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en Villanueva de la Concepción, en la comarca malagueña de Antequera.

