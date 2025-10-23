Un pueblo de Huelva celebra este fin de semana su Feria Medieval Artesanal: fechas, ubicación y programación completa

Este jueves, día 23 de octubre, va a tener lugar la inauguración oficial de la duodécima edición de la Feria Medieval Artesanal de Lepe, que se celebrará hasta el domingo 26 en la localidad, recreando el ambiente de la Edad Media en varias cas calles del centro de la ciudad, donde se instalará el mercado medieval y artesanal.

Como novedad, la Feria Medieval de Lepe se ha ampliado este año en un día. Comenzará este jueves con un gran pasacalles previsto a partir de las 20,30 horas desde la explanada del antiguo campo municipal de fútbol de la localidad. Contará con la participación de numerosas asociaciones y colectivos de Lepe, gigantes, música en directo y espectáculo de danza, a cargo de los grupos Saltimpunqui y Trovadores de Beltaine. A las 22,00 horas, está previsto el pasacalles «Los monstruos» y a las 22,30 horas, un espectáculo de música en directo y danza con elementos de fuego. Y los otros tres días los festejos se iniciarán a las 12,00 horas.

El mercado medieval artesanal contará este año con más de 60 puestos de artesanía y con la colaboración del tejido asociativo, hermandades y clubes deportivos, prestando su apoyo la Hermandad de los Dolores, Grupo Scouts, Hermandad Sacramental, Hermandad de Padre Jesús Nazareno, Balonmano Pista, Hermandad de San Roque, Jóvenes Peregrinos, Hermandad de la Victoria y San Judas Tadeo, Asociación SOS Peludos, Fútbol Sala y AMPA CEIP La Noria.

Además de un amplio mercado por las calles del centro del municipio, esta nueva edición de la Feria Medieval incluye multitud de actividades para todos los públicos, como pasacalles, espectáculos de música en directo, danza con elementos de fuego, teatros de calle, conciertos de música folk y medieval, campamento con actividades medievales y atracciones ecológicas, con los que las personas que se acerquen a Lepe los próximos días se trasladarán a una auténtica villa medieval.

La Feria Medieval Artesanal de Lepe, en la que también habrá instaladas varias tabernas medievales, se celebrará del 23 al 26 de octubre y está organizada por el Ayuntamiento de Lepe, en esta edición con el apoyo de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Cortes de tráfico

Durante los cuatro días del evento estará cortada al tráfico la zona centro de Lepe, concretamente las calles Real, Feria, entorno de Plaza España y Rodrigo Pérez de Acevedo, entre las 8.00 horas del día 22 de octubre a las 23.00 del 26 de dicho mes. Estará prohibido en esas zonas aparcar y estaciones debido al montaje y celebración de la feria.

Adolfo Verano, alcalde de esta localidad de la provincia de Huelva, apuntaba en la presentación del evento que "con la Feria Medieval ponemos también en valor el espíritu más social de Lepe, además de promover la cultura y desarrollo económico".

"La Feria Medieval de Lepe se ha convertido en todo un clásico de la programación de otoño y este 2025 celebramos ya su duodécima edición. Sesde aquí, animo a todo el mundo a participar y a visitar los puestos artesanos y pasar unos días de convivencia y desconexión", añadía el primer edil.