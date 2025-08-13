Este pueblo de Huelva se convertirá este fin de semana en el museo al aire libre más grande de Europa

Foto de archivo de una pasada edición de 'Un paseo por el arte'

Ayamonte se prepara para vivir, este viernes y sábado -15 y 16 de agosto-, la séptima edición de 'Un Paseo por el Arte', un evento que transforma el casco histórico de la ciudad fronteriza en la mayor exposición efímera al aire libre de Europa. Más de un centenar de calles y plazas se llenarán de color, creatividad y ambiente bohemio, en una cita que atrae cada año a miles de visitantes.

Organizado por el Taller de Arte La Escalera y el Ayuntamiento de Ayamonte, el evento reunirá en esta ocasión a 176 artistas no solo locales, sino también procedentes de la Eurociudad del Guadiana, la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, la Asociación Cultural Iberoamericana y galerías de Huelva. Entre las novedades de esta edición destaca la ampliación del recorrido, que incorpora la calle Felipe Hidalgo, y la instalación de dos puntos de información en la calle Jovellanos y la plaza del Rosario.

Además, reabrirá al público la Casa Jesús Patio 3.3, situada en la calle Huelva, que se encuentra en proceso de restauración y que ofrecerá un espacio más para disfrutar del arte en un entorno singular.

Durante dos noches, las obras colgarán directamente de las fachadas de las casas, gracias a la implicación de los vecinos que han hecho suyo este proyecto. La iluminación será únicamente las del alumbrado público y guirnaldas de luces, creando una atmósfera romántica y acogedora para quienes se dejen llevar entre lienzos, esculturas, fotografías y propuestas de diseño y nuevas tecnologías.

Presentación de 'Un paseo por el arte' h24

El alcalde, Alberto Fernández, subraya que se trata de «una oportunidad única para artistas y público de disfrutar de la mayor exposición de pintura al aire libre de la península y del continente europeo». Por su parte, desde el Taller de Arte 'La Escalera' describen el evento cultural como una cita «donde la creatividad, la historia y la cultura se fusionan para ofrecer una experiencia única a todos los locales y visitantes».

Dispositivo especial

Para la celebración del evento destaca el trabajo conjunto del Ayuntamiento de Ayamonte con las fuerzas de seguridad, con un dispositivo especial de evacuación, limpieza y control de tráfico.

Así, para quienes acudan en coche, desde el consistorio se recomienda utilizar las zonas de aparcamiento habilitadas en el recinto ferial —junto al Centro de Exposiciones y Congresos— y en el Puerto Deportivo, desde donde se puede llegar a pie fácilmente al circuito expositivo.

Ayamonte, que ya cuenta los días para esta cita, invita a vecinos y visitantes a perderse entre sus calles históricas y dejarse seducir por la creatividad que, durante dos noches, convertirá la ciudad en un museo vivo y efímero bajo las estrellas.