David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva: «Hemos cambiado la forma de trabajar de la institución, ahora escucha a los ayuntamientos»

Hace un año y ocho meses, el entonces alcalde de Aljaraque hacía historia al convertirse en el primer presidente de la Diputación de Huelva que no salía de las filas socialistas. David Toscano es el rostro del fin de la hegemonía del PSOE en el municipalismo de Huelva desde que llegó la democracia. Sus formas educadas y su talante conciliador laminan la capacidad de crítica de la oposición, aletargada en la institución provincial. Un estilo de hacer política que contrasta con el estado de permanente crispación al que se abonan muchos políticos que tanto alteran el debate público actual. Pero además de talante, al presidente de una institución como la Diputación se le mide por los hechos. Toca hacer balance.

-Cuando cumplió un año en el cargo se negó a poner nota al trabajo realizado hasta la fecha. Vamos camino del segundo, ¿se atreve ya?

-Lo de ponerse una nota sólo me ha pasado una vez en la vida (ríe) y fue en la carrera con un profesor que nos decía ¿qué nota quiere? Creo sinceramente que la nota nos la deben poner los ciudadanos.

-Pero, ¿está satisfecho?

-Sí, se están haciendo muchas cosas. Hay un cambio importante en la visión que tienen los ciudadanos de la Diputación. Todo el mundo se preguntaba para qué servía la Diputación y creo que nosotros se lo estamos mostrando. Tenemos una Diputación más cercana a los municipios, con una inversión que ha multiplicado por mucho lo que se invertía antes en los pueblos y creo que ahí se está notando que la Diputación no sólo es necesaria sino que además es útil consiguiendo esa igualdad real que queremos que haya entre los vecinos, con independencia del lugar donde residan.

Los municipios también se están dando cuenta que tienen una Diputación que escucha y que está cambiando la forma de trabajar.

-¿En qué está cambiando esa forma de trabajar?

-En la escucha activa de los ayuntamientos. En saber cuáles son sus problemas y dónde quieren que incidamos. Los alcaldes, al final, con independencia del color político, tienen problemas comunes. El consejo de alcaldías, para eso, creemos que es fundamental. No sólo para que los alcaldes tengan la información de primera mano sino también para que exista ese 'feedback' entre la institución y los ayuntamientos.

-Habla de problemas comunes, ¿cuáles son?

-Ahora mismo estamos trabajando en el reto demográfico. Creemos que es fundamental que la fibra llegue a toda la provincia y ya está en el 90%, gracias a un plan hecho con dos operadoras.

Nos dimos cuenta también que era necesario que los municipios tuvieran todos los servicios que existen en la capital. Por ejemplo, hay municipios sin cajeros y la Diputación los va a poner, incluso en las aldeas.

Era igualmente fundamental que los ayuntamientos nos dijeran dónde querían invertir su dinero. En unos días va a salir un plan, el más ambicioso que ha tenido esta institución. Es el plan Diputación Invierte. Son 23 millones de euros que se van a destinar donde los ayuntamientos nos digan. En muchas ocasiones cuando das una subvención para una infraestructura a municipios muy pequeños, les estás generando un conflicto porque no tienen personal para hacer los proyectos y nosotros vamos a hacer toda esa tramitación y a entregarle al alcalde o alcaldesa la obra, llave en mano. Sólo va a tener que colocar la primera piedra y cortar la cinta de la inauguración. Del resto se va a encargar la Diputación.

-Ese paquete de obras, ¿cuándo se van a ejecutar?

-Se van a hacer entre este año y el 26. Dentro de unos días, en el consejo de alcaldes anunciaremos las bases de ese plan. Va a ser, sin duda, una de las dos grandes inversiones que se van a realizar este año y que ciframos en unos 50 millones si sumamos la concertación, el plan invierte y unos adelantos de unos cuatro millones de euros en forma de anticipos reintegrables que se les va a dar a los ayuntamientos que tienen problemas de tesorería. Estamos hablando, sin duda, de la inversión más importante que se ha hecho en la historia de la Diputación en los ayuntamientos. En el año 2023, año electoral, se hizo la mayor y fue entonces de 16 millones. Queremos que la inversión se note en los municipios porque somos un equipo de gobierno que cree en ellos.

-Habrá también un apartado de debe que no se ha resuelto aún, de proyectos que no han salido adelante en este año y ocho meses.

-Bueno había un debe en esta Diputación, una deuda que conseguimos quitar el año pasado. Hoy en día tenemos deuda cero.

-Pero me refiero a proyectos sin realizar.

-Nos quedan por delante dos años y hay proyectos que necesitan más tiempo como la unificación de todos los servicios en la capital. En estos momentos hay diez locales o ubicaciones diferentes que obligan a tener muchos contratos de luz, seguridad, de agua...La Diputación ha ido creciendo pero de una forma no ordenada y es necesario unificar toda la Diputación en un solo espacio, aprovechando y recuperando dos edificios que están en ruinas como la antigua estación y el colegio ferroviario. Y todo eso se va a hacer con el dinero que se obtenga con la venta o el alquiler de las sedes actuales sin que le coste un euro a la Diputación.

-La oposición habla de ilegalidades en el proyecto de recuperación de la antigua estación de trenes, pero Patrimonio dio el ok, ¿a qué obedecen entonces esas críticas?

-Porque no quieren que se haga, además usando argumentos que no son ciertos. Cuando dicen que en la estación van despachos, no es cierto porque va a ser un espacio cultural. Cuando dicen que la Diputación se gasta el dinero de los ayuntamientos en la capital, tampoco es cierto porque lo que se va a hacer es vender una casa para comprar otra. No se está quitando el dinero de nadie.

-¿Y por qué no quieren que se haga?

-Muchas veces el tacticismo político es incomprensible, pero aquí no estamos hablando de lo que le conviene a un partido político sino lo que le conviene a los ciudadanos de Huelva.

-Hablando de lo que le conviene a los ciudadanos de Huelva, hace unas semanas hubo una manifestación masiva en la calle reclamando mejoras en la sanidad pública. Usted fue el primer líder del PP local que salió diciendo que había que escuchar a la ciudadanía. No hacerlo ¿sería un gravísimo error?

-Es que estamos para eso. Nosotros somos los representantes de los ciudadanos.

-¿Pero comparte ese sentir manifestado en la calle?

-En sanidad se está invirtiendo más que nunca, pero hay problemas que no son de fácil solución como la falta de médicos y eso no es culpa de la Junta de Andalucía ni de la comunidad de Castilla La Mancha. No hay médicos y tenemos que trabajar todos juntos para solucionarlo. Sí es cierto que aunque se está invirtiendo más que nunca, cada vez hay más presión porque tenemos una sanidad que es un auténtico lujo. Respetando siempre lo que los ciudadanos quieran reivindicar, aquí tenemos que ser los partidos políticos muy conscientes de lo que se está haciendo. No se puede usar políticamente algo tan sensible como la sanidad, que nos puede tocar la fibra y es normal que lleguemos a ser vehementes, pero sin incendiar en la calle. No se pueden decir que la Junta de Andalucía se quiere cargar la sanidad. Eso es mentira porque tenemos al presidente que más ha invertido en sanidad de la historia. Tenemos que tirar del carro todos juntos y sacar este tema del mal debate político.

-¿Pero entiende el hartazgo de la ciudadanía? Porque efectivamente el problema del deterioro de la sanidad pública no viene de ahora.

-Lo entiendo absolutamente. La Diputación no está sólo para aunar esfuerzos sino también para poner soluciones como ofrecer incentivos a los médicos para que vengan a Huelva como por ejemplo facilitar alojamientos. Es fundamental que no sólo critiquemos sino que seamos también parte de la solución.

-¿Qué hace a Huelva tan poco atractiva para que un médico no quiera venirse?

-Huelva es una ciudad cómoda pero es verdad que está en un pico de España. Para vivir es magnífica pero a lo mejor hay médicos que prefieren otras zonas. Es que ahí está la libertad de los médicos, que prefieran trabajar en hospitales más grandes o tener su consulta en un lugar con más población. Por eso tenemos que ser atractivos.

-El pleno de la Diputación aprobaba hace unos días solicitar al Gobierno la declaración de zona de especial singularidad para la costa de Huelva por la afección del narcotráfico. ¿Qué le trasladan los alcaldes?

-Tenemos que ser muy prudentes. Tenemos una costa infinita con todo lo bueno que eso tiene, pero también entraña complejidad a la hora de vigilarla. Se debe intensificar el número de efectivos, pero no sólo en la costa sino también en el resto de la provincia. Pero tenemos que evitar la alarma excesiva para que no se resientan otros sectores como el turístico. Tenemos que ser contundentes contra el narcotráfico, el petaqueo y todo lo que rodea a ese negocio pero hay que ser rigurosos a la hora de presentar esta provincia para que no parezca una zona sin ley.

-Expresa en la mayoría de sus respuestas un talante propositivo, muy alejado de la crispación que ahora todo lo inunda de manera temeraria, ¿se considera un 'outsider' de la política actual?

-Creo en la política de trabajar por la gente. El escuchar es fundamental y aunque tengamos posiciones diferentes, al menos tenemos que intentar llegar a comprender el porqué. Eso en política se ha perdido. El otro día estuvimos en una sesión de control sobre el AVE en el Congreso. Yo nunca había estado y me quedé alucionado. Aquello era una vergüenza; a ver quién hacía el chascarrillo más simpático o gritaba más fuerte. Esto lo ve un ciudadano y se preguntará ¿estos son los señores que vienen a solucionar mis problemas? Para estar en el Congreso, primero hay que ser concejal de pueblo y entender que tu estás para arreglarle la losa a Manuela o para intentar que los chavales tengan una salida. Estás para dar soluciones y eso se consigue escuchando mucho. Y la oposición no sólo tiene que hacer una labor de fiscalización sino también ayudar y no estar diciendo no a todo. Muchas veces nos fijamos en quién pone el sello en la moción. Olvidémonos de eso y vayamos a lo importante, a alcanzar acuerdos buenos y da igual de quién venga.