Las fuertes lluvias provocan grandes riadas en Puebla de Guzmán: así estaban las calles del municipio

Las precipitaciones intensas que azotan la provincia de Huelva han provocado escenas de auténtico caos en el municipio de Puebla de Guzmán, donde las calles se convirtieron ya en la noche del martes en corrientes de agua que arrastraban lo que encontraban a su paso, amenazando incluso a los coches aparcados.

Durante la noche del martes al miércoles, lluvias torrenciales descargaron sobre la zona, generando riadas que inundaron accesos, plazas y vías principales del municipio. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos parcialmente sumergidos y viviendas cuyas entradas han quedado anegadas.

Las vías de drenaje, saturadas, no pudieron evacuar el agua con rapidez, generando el embate del agua en comercios y garajes.

En aviso rojo

Las imágenes difundidas en redes sociales son previas a los momentos más críticos del temporal, que se esperaban para la mañana de este miércoles, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales para la zona. De hecho, el mismo está activo, hasta las dos de la tarde, en todo el Litoral onbense, el Condado y el Andévalo.

Las autoridades municipales de la zona vienen recordando a la población la conveniencia de evitar desplazamientos si no son imprescindibles y de mantenerse alejados de márgenes de ríos, barrancos o zonas bajas, donde el agua acumulada puede convertirse en una corriente peligrosa.