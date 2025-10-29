Así de fuerte ha golpeado el viento en Gibraleón: «Parece un tornado»

El temporal de viento que azota la provincia de Huelva este miércoles ha dejado ya un reguero de incidencias, pero pocas tan gráficas como la escena vivida en Gibraleón. Un vídeo, difundido en redes sociales por el usuario @Josemaalgo82, capta el momento en que la terraza del bar El Kiosco se convierte en un caos, donde el viento huracanado amenaza con destrozar el establecimiento: "Estos vientos son provocados por un tornado seguro", señaló el autor de la publicación.

Según ha confirmado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, una persona ha resultado herida en este bar, a consecuencia de la caída de parte de la estructura del local debido a las fuertes rachas de viento.

Con los clientes y el personal del negocio como testigos, en un primer momento registran la escena con sus teléfonos móviles, hasta que el mobiliario comienza a ser zarandeado con una violencia inusitada hasta el punto de volar literalmente por los aires.

La situación, sin embargo, pasa de ser un espectáculo a una amenaza real en cuestión de segundos, como confirmó el posterior derrumbe de la estructura. Una racha más violenta que las anteriores arrastró mesas y sillas directamente hacia el lugar donde se resguardaban las personas, obligándolas a buscar refugio de forma precipitada. Justo en ese instante se interrumpe la grabación.

El suceso de Gibraleón es el exponente más visible de una jornada complicada en Huelva, donde el viento está poniendo a prueba la seguridad del mobiliario urbano y las infraestructuras, así como la prudencia de los onubenses.