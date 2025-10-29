Interrumpida la circulación de tren entre Gibraleón y Calañas por la caída de un árbol

La circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre las estaciones de Gibraleón y Calañas debido a la caída de un árbol, por lo que los servicios técnicos de Adif se encuentran trabajando para solucionar la incidencia «a la mayor brevedad».

Así lo ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que informaban de la incidencia poco antes de las 16.30 horas. Ha sido detectado por un tren de Media Distancia Huelva-Jabugo de las 15.15 hasta las 1652 horas que retrocede a Gibraleón.

Igualmente, continúa interrumpida la circulación entre Huelva y Sevilla desde las 12.15 horas por una falta de tensión en catenaria entre San Juan del Puerto y Huelva Mercancías, en la provincia onubense, donde también trabajan los técnicos de Adif desde el inicio de la incidencia.

Entre Sevilla y Huelva

De otro lado, ha solucionado otra incidencia en la línea este miércoles, por que hubo que interrumpir la circulación entre Sevilla y Huelva debido una falta de tensión en catenaria entre Salteras y Huelva-Mercancías.