Un problema eléctrico en la catenaria bloquea los trenes entre Huelva y Sevilla

La circulación ferroviaria entre las dos provincias permanece suspendida desde las 10.50 horas de este miércoles

El Intercity Madrid-Huelva y varios trenes de Media Distancia se ven afectados y se ha habilitado un servicio alternativo por carretera

Imagen de archivo de pasajeros afectados por una avería en una catenaria
H. Corpa

La circulación de trenes en la línea Huelva-Sevilla permanece paralizada desde las 10.50 de la mañana de este miércoles por una avería registrada en la catenaria entre Salteras y Huelva mercancías. Así lo ha Adif en sus redes sociales, donde explican que el problema se debe a la falta de tensión en la infraestructura eléctrica y que los trabajos de reparación ya están en marcha para recuperar la normalidad en el servicio.

Esta situación ha obligado a reorganizar el transporte para los viajeros afectados. En concreto, el Intercity Madrid-Huelva, con salida a las 9.23 horas, ha visto alterado su itinerario: los pasajeros han sido trasladados por carretera entre Sevilla y Huelva, con paradas en los puntos habituales.

Por otro lado, el tren de Media Distancia 13098, que cubre el trayecto Sevilla Santa Justa-Huelva, ha quedado parado entre Niebla y San Juan del Puerto. Además, el convoy que debía partir de Huelva hacia Sevilla a las 10.51 horas no ha podido iniciar el viaje debido a la incidencia.

