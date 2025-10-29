Un problema eléctrico en la catenaria bloquea los trenes entre Huelva y Sevilla

La circulación de trenes en la línea Huelva-Sevilla permanece paralizada desde las 10.50 de la mañana de este miércoles por una avería registrada en la catenaria entre Salteras y Huelva mercancías. Así lo ha Adif en sus redes sociales, donde explican que el problema se debe a la falta de tensión en la infraestructura eléctrica y que los trabajos de reparación ya están en marcha para recuperar la normalidad en el servicio.

Esta situación ha obligado a reorganizar el transporte para los viajeros afectados. En concreto, el Intercity Madrid-Huelva, con salida a las 9.23 horas, ha visto alterado su itinerario: los pasajeros han sido trasladados por carretera entre Sevilla y Huelva, con paradas en los puntos habituales.

Por otro lado, el tren de Media Distancia 13098, que cubre el trayecto Sevilla Santa Justa-Huelva, ha quedado parado entre Niebla y San Juan del Puerto. Además, el convoy que debía partir de Huelva hacia Sevilla a las 10.51 horas no ha podido iniciar el viaje debido a la incidencia.