La Junta teme que el Gobierno dé marcha atrás en el acuerdo para finalizar la presa de Alcolea

La Junta de Andalucía ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno central no cumpla el acuerdo para finalizar la presa de Alcolea. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que unas declaraciones del diputado del PSOE Gabriel Cruz han hecho «sonar las alarmas» sobre un pacto que se daba por cerrado.

Según el consejero, su departamento llevaba meses negociando con el Ministerio para la Transición Ecológica para desbloquear la infraestructura, llegando a un «acuerdo tácito» que solo estaba pendiente de la firma del protocolo. Sin embargo, las afirmaciones de Cruz –quien aseguró que el Gobierno no tiene intención de pactar con la Junta la finalización de la presa– han generado una gran inquietud en el ejecutivo andaluz y en la sociedad onubense.

En una respuesta parlamentaria, Fernández-Pacheco ha reiterado la «disponibilidad absoluta» de la Junta para «hacerse cargo de esta importantísima obra hidráulica para Huelva que el Gobierno de España no quiere hacer». El consejero ha subrayado la importancia de la infraestructura, ya que su puesta en funcionamiento permitiría laminar las avenidas de agua en el río Odiel, garantizando la seguridad de los municipios ubicados en su desembocadura si llega una DANA. Además, la presa contribuiría también a garantizar recursos hídricos suficientes para Huelva y, por tanto, a evitar que los onubenses sufran restricciones de agua para consumo humano o para su uso en el regadío.

Dada la relevancia de la obra, Ramón Fernández-Pacheco espera un desmentido «que no tarde en llegar» por parte del Estado y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el proyecto. Además, ha anunciado que en su próxima reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, insistirá en la «predisposición total y absoluta de la Junta» para firmar el protocolo y reiniciar la obra «cuanto antes»..