El PP considera un «parche» que el Gobierno repare «sólo 16,5 kilómetros» de la A-49

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha calificado de «parche» el reciente anuncio del Gobierno central de licitar la reparación de «sólo un pequeño tramo de 16,5 km» de la autovía A-49 que tiene una extensión de más de 130 km.

González ha afirmado que «de nuevo el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero vuelven a despreciar a la provincia de Huelva, a dar la espalda una vez más a los intereses de los onubenses ya que estamos hablando de una de las vías más importantes de nuestra provincia y el Gobierno solo habla de un tramo pequeño de 16,5 kilómetros entre Lepe y Cartaya».

«Lo que verdaderamente necesita la autovía A-49 es una rehabilitación integral, a lo largo de todo su recorrido, pues la situación es preocupante, no hay un tramo que no haya baches, socavones o grietas. Hay que tener en cuenta que lo que está en riesgo es la seguridad de las personas que circulan por esta autovía», ha destacado.

El presidente provincial de los 'populare' ha insistido que a pesar de las «reiteradas denuncias» sobre el mal estado de las carreteras, el Gobierno sigue sin atender las necesidades y ha recordado que «el caso de la A-49 no es aislado y lo mismo está ocurriendo con otras carreteras nacionales».

El «parcheo» de la N-435

«El PSOE pretende vender una solución que no es real. En la nacional N-435, han hecho un parcheo en determinados tramos kilométricos entre Valverde del Camino y Fuente la Corcha, pero sigue el resto de la carretera en pésimas condiciones. Así como la travesía de Zalamea la Real que se encuentra en pésimas condiciones».

En este sentido, el presidente del PP de Huelva ha manifestado que los onubenses «no nos conformamos con este parcheo que pretende el gobierno de Sánchez y de Montero y vamos a seguir reclamando al gobierno soluciones definitivas» al mal estado de la red de carreteras nacionales.

Por último, ha exigido al PSOE de Huelva y a su secretaria general, María Eugenia Limón, que «alce la voz» y defienda las inversiones que «solucionen los problemas definitivamente en nuestra provincia y no solo un tramo insuficiente de la A-49 de 16,5 km de un total de más 130 km que tiene la autovía».