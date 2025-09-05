Este pueblo tan conocido de la provincia de Huelva comienza su feria este fin de semana: fechas y programación completa

Moguer ya se viste de fiesta y tiene todo listo para el comienzo de su feria. Este pueblo referente de la provincia de Huelva da la bienvenida este fin de semana a su Feria 2025, también conocida como Velada de Moguer, que se celebrará del 5 al 9 de septiembre en honor a su patrona, la Virgen de Montemayor. Una cita con más de un siglo de historia que cada año convierte al municipio en punto de encuentro para miles de visitantes.

Tradición y cultura en el corazón de Moguer

La feria combina devoción y diversión, ya que la razón de ser de esta feria es la Virgen de Montemayor. La Hermandad Matriz de Montemayor organiza los cultos religiosos, con la Solemne Procesión del lunes 8 como acto central, mientras que la Fundación Municipal de Cultura coordina un amplio programa de actividades populares y espectáculos que mantienen vivo el recinto ferial día y noche.

Un paseo den carruaje, romería de Montemayor adobestock

Este año, la feria contará con más de 200 casetas, paseos de caballos y enganches, concursos, atracciones y una variada agenda musical. Todo ello en un ambiente que refuerza la identidad moguereña y celebra la convivencia en torno a su patrona.

La Feria 2025 de Moguer arrancará oficialemente el viernes por la noche con el encendido del alumbrado, la exposición fotográfica «Aquel Moguer de los 70» y el concierto inaugural del grupo Asere.

El sábado 6 comenzará con el tradicional Paseo de Caballos que este año estará dedicado a Antonia Cartes, lo que continuará con una tarde de convivencia que terminará un día de feria redondo con el concierto de Raule.

El domingo 7 cobrará protagonismo la Noche Carnavalera, que traerá a Moguer a la comparsa Los del Otro Barrio y la chirigota Los Calaítas, ganadora del concurso gaditano.

A partir del lunes 8 se celebra el día grande de la Virgen de Montemayor. Por la mañana, la Función Principal y, por la tarde, la Solemne Procesión por el centro histórico. La jornada cerrará con la actuación de Laura Gallego.

Por otro lado, el martes 9 será la Gala del Mayor, con el mítico grupo Amigos de Gines, y el castillo de fuegos artificiales en el campo de fútbol anexo al recinto ferial.

Una feria con historia y alma

La Velada de Moguer hunde sus raíces en el siglo XIX y mantiene vivo un legado cultural y religioso que traspasa generaciones. Este 2025, Moguer vuelve a reivindicar su identidad a través de una feria que une pasado y presente, tradición y modernidad, religión y diversión.

Con cinco días de celebraciones, música en directo, actividades ecuestres y momentos de devoción, Moguer se confirma como uno de los epicentros festivos de la provincia de Huelva este septiembre.