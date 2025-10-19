De la feria del jamón a la de la castaña: las rutas gastronómicas de la Sierra de Huelva que no te puedes perder este otoño

La Sierra de Huelva es un referente gastronómico en Andalucía. Su cocina se apoya en productos de calidad que nacen del entorno, como el cerdo ibérico y su jamón, los quesos artesanos, las setas de temporada, las verduras de huerta y las castañas. Por ello, en esta comarca onubense, comer es una forma de conocer el territorio y sus tradiciones, donde la materia prima y la elaboración artesanal son la base de una identidad culinaria reconocida dentro y fuera de la provincia.

Con la llegada del otoño, muchos pueblos de la Sierra celebran su riqueza gastronómica a través de ferias y encuentros que atraen a visitantes de diversos lugares. Eventos que conforman auténticas rutas gastronómicas que combinan sabor, cultura y turismo rural.

1 Edición de este 2025 de la Feria del Jamón de Aracena Ayuntamiento de Aracena Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico Aracena

Aracena vuelve a ser este octubre la capital del ibérico. La localidad acoge su XXVIII Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico, una cita gastronómica y profesional declarada de Interés Turístico de Andalucía, que se celebra durante dos fines de semana, del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre. La entrada será gratuita durante toda esta edición, en la que participa 17 empresas del sector ibérico y otras 34 dedicadas a la alimentación y la artesanía. Mientras se celebre, se sucederán las degustaciones, concursos, exhibiciones y actuaciones musicales, en un ambiente festivo que rinde homenaje a la cultura del jamón. No faltarán las demostraciones de despiece tradicional, las exhibiciones de corte y el Concurso de Cortadores de Jamón, uno de los momentos más esperados por el público. El programa se completa con showcookings, catas sensoriales del jamón DOP Jabugo y las degustaciones populares de la matanza del cerdo ibérico (los sábados 18 y 25 de octubre, a las 22.00 horas). Como colofón, el viernes 24 tendrá lugar la Gala del Jamón en el Teatro Sierra de Aracena, uno de los actos más destacados de la programación.

Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico Lugar: recinto ferial de Aracena (Av. Reina de los Ángeles, 5 - 21200 Aracena, Huelva).

Fecha: del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre.

2 Ambiente en una pasada edición de la Feria del Vino de Chucena H24 Feria del Vino Chucena

La Feria del Vino de Chucena se ha consolidado como otra de las ferias gastronómicas más esperadas. Este año alcanza su IX edición, reafirmando el vínculo del municipio con la cultura vitivinícola que le da identidad. Durante el segundo fin de semana de noviembre, vecinos y visitantes disfrutan de un programa que combina catas comentadas, concursos, actuaciones musicales y actividades deportivas, además de una amplia zona expositiva con stands, degustaciones y muestras relacionadas con el vino. La feria ofrece así un recorrido por las distintas variedades y tradiciones enológicas de la comarca, en un ambiente festivo y participativo que celebra el orgullo chucenero por su vino.

Feria del Vino Fecha: del 6 al 9 de noviembre.

3 Ambiente en una edición pasada de la Fiesta del Mosto de Los Marines Diputación de Huelva Fiesta del Mosto Los Marines

En Los Marines, la Fiesta del Mosto es otra cita imprescindible para los amantes de los sabores de la Sierra de Huelva. A comienzos de diciembre, el municipio celebra la vigésimo quinta edición de este evento, que gira en torno al mosto artesanal elaborado en la localidad. Durante todo un fin de semana, el Ayuntamiento organiza un completo programa de actividades, degustaciones y propuestas gastronómicas que ponen en valor tanto el vino joven como los productos típicos de la zona.

Fiesta del Mosto Fecha: aún por confirmar. Suele celebrarse principios de diciembre (antes del puente de la Inmaculada).

4 Uno de los puestos del Mercado del Queso Artesano que se celebra anualmente en Aracena Ayuntamiento de Aracena Mercado del Queso Artesano Aracena

Aracena acogerá la XXIII edición del Mercado del Queso Artesano, un evento consolidado que reúne cada año a más de una veintena de queserías procedentes de toda España. Aunque la fecha aún está por confirmar, el mercado suele celebrarse a comienzos de diciembre, coincidiendo con el puente de la Inmaculada, y se ha convertido en uno de los encuentros gastronómicos en la Sierra de Huelva. Así, el pabellón ferial y su carpa anexa, con entrada libre, volverán a ser el escenario de este evento, que combina la venta y degustación de quesos con un programa de actividades paralelas. En concreto, los visitantes podrán disfrutar de talleres de elaboración, degustaciones guiadas y jornadas técnicas dirigidas a profesionales y aficionados al sector.

Mercado del Queso Artesano Lugar: recinto ferial de Aracena (Av. Reina de los Ángeles, 5 - 21200 Aracena, Huelva).

Fecha: aún por confirmar. Suele celebrarse principios de diciembre, coincidiendo con el puente de la Inmaculada.

5 Ambiente en la plaza de Fuenteheridos, que acoge la Feria de la Castaña en el puente de diciembre H24 Feria de la Castaña Fuenteheridos

En Fuenteheridos, la Feria de la Castaña es otra gran tradición, con más de cuatro décadas de historia. Desde 1983, este pequeño pueblo de la Sierra de Huelva celebra cada año, coincidiendo con el puente de la Inmaculada, una cita que rinde homenaje a uno de los productos más emblemáticos del otoño serrano. Una vez terminada la campaña de recogida, las calles del municipio se llenan de degustaciones de castañas asadas, mercados artesanales, actuaciones musicales y actividades para todas las edades, en un ambiente festivo que pone en valor la importancia de la castaña en la economía y la cultura local.

Feria de la Castaña Lugar: Plaza El Coso.

Fecha: aún por confirmar. Suele celebrarse principios de diciembre, coincidiendo con el puente de la Inmaculada.