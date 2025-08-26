En este pueblo mágico de Huelva puedes comprar casas por 30.000 euros: tiene el metro cuadrado más barato de la provincia

Comprar una vivienda es una de las principales aspiraciones de cualquier persona. Un objetivo vital que en ocasiones puede ser difícil de conseguir debido a la constante subida de precios que experimenta el sector inmobiliario, sobre todo, en las grandes ciudades, donde los pisos son cada vez más caros.

Por suerte, también existen opciones que suponen una gran oportunidad para las personas que están buscando vivienda pero disponen de recursos económicos limitados. Es el caso de un municipio de Huelva donde se pueden comprar viviendas por precios que oscilan los 30.000 euros.

El pueblo más barato de Huelva

Un estudio reciente realizado por Idealista, un portal web inmobiliario de referencia, determina que Cortegana es actualmente el pueblo más barato de la provincia de Huelva para comprar una casa. En esta localidad onubense, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en 743 euros. Una vivienda de unos 80 metros cuadrados, por ejemplo, tendría un valor aproximado de unos 60.000 euros.

Pero en Cortegana es posible encontrar casas por un precio más inferior. En Idealista hay actualmente varios anuncios de viviendas en este municipio cuyos precios están, incluso, por debajo de los 30.000 euros.

Viviendas a la venta en Cortegana

Por sólo 23.000 euros es posible comprar una vivienda de 54 metros cuadrados y una habitación en Cortegana, siendo esta la más barata a la venta de todo el municipio. Por 1.000 euros más, también está a la venta un piso de 65 metros cuadrados y tres habitaciones que se encuentra en la barriada Nuestra Señora de la Piedad.

Imágenes de algunas de las viviendas que están a la venta en Cortegana Idealista

Ya por un precio un poco superior, pero sin llegar a los 40.000 euros, hay también varias opciones que pueden ser muy interesantes, como un piso de 70 m/2 y dos habitaciones por 33.150 euros, una casa muy encantadora de 71 m/2 y tres habitaciones por 34.000 euros o alguno de los chalets pareados de 85 m/2 y tres habitaciones que están en la calle Orégano y valen 39.000 euros.

Un pueblo mágico

Además de contar con una gran oferta de viviendas por un precio muy económico, Cortegana también es un lugar único para vivir por una serie de motivos. Se trata de un pueblo muy conocido por su belleza, su encanto y su tranquilidad. De hecho, está considerado como uno de los pueblos mágicos de España.

Se trata de un municipio ubicado en plena naturaleza donde es posible encontrar una calidad de vida única por un precio muy asequible. Por eso es una opción muy recomendable para todas aquellas personas que estén buscando una vivienda económica y quieran vivir en un lugar idílico.