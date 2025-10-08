Reconocimiento en Huelva a 21 actuaciones «extraordinarias» por parte de la Policía Nacional

La Policía Nacional ha conmemorado este miércoles el Día de los Santos Ángeles Custodios con un acto en Las Cocheras del Puerto, en el que se han entregado 21 Cruces al Mérito Policial y ocho Diplomas de Reconocimiento, distinguiendo a personal policial y ajeno por actuaciones consideradas extraordinarias. Presidido por la subdelegada del Gobierno, María José Rico, el comisario provincial Quintín Méndez y el inspector-jefe Javier Velasco, la ceremonia ha contado con la presencia de representantes de distintas instituciones políticas, civiles, militares, universitarias, eclesiásticas y sindicales, además de cuerpos policiales portugueses.

Previo al acto institucional, la Policía Nacional celebró una Misa Oficial en la Catedral de La Merced, oficiada por el obispo Santiago Gómez Sierra. Durante la ceremonia principal se concedieron 18 Cruces al Mérito Policial con Distintivo Blanco a agentes nacionales por actuaciones singulares que han contribuido a prestigiar la institución, junto a tres cruces entregadas a quienes, sin pertenecer al cuerpo, han colaborado activamente en la mejora de su labor. Las condecoraciones a personal ajeno han recaído en la magistrada Aranzazu Patiño, el capitán de la Guardia Civil Álvaro Bergillos y el oficial de la Policía Local de Huelva Javier Muñiz.

Dos agentes portan una corona de flores durante el homenaje a los caídos clara carrasco

También fueron distinguidos con diplomas de reconocimiento organismos, instituciones y empresas onubenses por su colaboración valiosa y desinteresada, entre ellos la Autoridad Portuaria, la Universidad de Huelva, el Grupo Transonuba y la Hermandad de Emigrantes de Huelva. El comisario Méndez ha recalcado el compromiso de la Policía Nacional con la defensa de derechos y libertades, la seguridad y la atención a sectores vulnerables, reivindicando el legado de quienes han dado su vida por la libertad y la democracia.

Durante el acto se hizo especial mención al apoyo recibido del Poder Judicial y de los diferentes sectores onubenses. La jornada concluyó con una ofrenda floral en homenaje a los caídos en acto de servicio y la interpretación de los himnos de la Policía Nacional y de España.