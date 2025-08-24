En este restaurante de la costa de Huelva puedes comer sushi de choco con vistas al mar

El sushi con sello onubense ya tiene su rincón frente al Atlántico en Isla Cristina, en el establecimiento El Faro Beach, que permite disfrutar de esta cocina japonesa con un toque local y el choco como protagonista. Su terraza, situada junto al emblemático faro de la localidad, ofrece un espacio único donde degustar sushi mientras el atardecer baña la ría.

La propuesta ha ganado popularidad en las últimas semanas gracias a las recomendaciones de varios creadores de contenido gastronómico, entre ellos @Huelvafoodie, que visitó recientemente el establecimiento y mostró en sus redes algunos de los platos más originales, como el uramaki de choco frito con alioli negro o el nigiri de atún con panceta. La combinación de recetas japonesas con ingredientes propios de la gastronomía local es uno de los sellos del local.

Eso sí, la original propuesta solo se puede degustar los viernes por la noche, en una velada que aúna gastronomía y ocio en un marco incomparable, y en la que el sushi es elaborado en directo por el catering lepero Sushi Bere.

Faro Beach, sushi y cócteles con un toque local

Ubicado en la calle Ancla, en el entorno del faro de Isla Cristina, El Faro Beach Pub es un espacio que ofrece las mejores vistas de la zona en un ambiente relajado de un bar de playa. Su terraza es el corazón del local: amplia, abierta al mar y con vistas privilegiadas a la puesta de sol. Un escenario que convierte cualquier momento en una experiencia inolvidable.

El sushi se ofrece únicamente los viernes por la noche y cuenta con una carta variada de nigiris, uramakis y makis, con precios que rondan entre los 5 y los 12 euros por plato. Entre los más populares destacan el nigiri de salmón flambeado con salsa de anguila, el uramaki de langostino con queso de cabra y alioli de pistacho, y el original uramaki de choco frito, que se ha convertido en la estrella de la carta. Además de sushi, el pub ofrece cócteles y bebidas que completan la experiencia frente al mar.

#sushihuelva #huelva #islacanela #islantilla ♬ Glasshouse - Kairo Vibe @huelvafoodie Planazo ❗: Sushi + atardecer 🌇. En Isla Cristina, EL FARO BEACH @elfarobeachpub 📍 está en un lugar privilegiado (solo hay que ver esa maravillosa puesta de sol ✨). Y es que ahora tienen todos los VIERNES por al noche 🍣 Y es que es posiblemente mi comida favorita, por eso lo disfruté aún más. Pedimos 📝: 1️⃣ Nigiri con atún y panceta (5€) 2️⃣ Uramaki de langostino 🦐 rebozado y queso de cabra cubierto de sésamo, polvo de kiko y alioli de pistacho (11€) 3️⃣ Uramaki de pollo rebozado, queso crema, aguacate cubierto de sésamo, mayo de soja y cebolla crujiente (10€) 4️⃣ Uramaki de choco frito 🦑 con alioli negro por encima (11€) 5️⃣ Nigiri de salmón flambeado y salsa de anguila (5€) Muy recomendable reservar 🤞✨ Es una experiencia que merece mucho la pena. Hasta la próxima Foodies!! 🍣 #islacristina

Isla Cristina, un destino con éxito asegurado

El Faro Beach se encuentra en Isla Cristina, uno de los municipios más turísticos de la provincia de Huelva. La localidad cuenta con más de 12 kilómetros de playas de arena fina y un puerto pesquero de gran tradición, que abastece a diario a restaurantes y mercados locales. Su entorno natural, con marismas y espacios protegidos, convierte la zona en un enclave privilegiado para quienes buscan naturaleza y gastronomía en un mismo viaje.

Además de su oferta de ocio junto al mar, Isla Cristina es un destino gastronómico de primer nivel. Su cocina está marcada por el producto fresco de la costa: mariscos, pescados y el célebre choco, que ahora encuentra un nuevo espacio en la carta de El Faro Beach a través de su versión más internacional, el sushi. Una fusión que refuerza la identidad marinera de la localidad y que se suma a la amplia oferta de restauración que la ha convertido en parada obligada en el litoral onubense.