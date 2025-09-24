Corteconcepción vuelve a acoger «el mejor concurso de cortadores de jamón de España»

El concurso de cortadores de jamón de Corteconcepción se ha presentado en la Diputación de Huelva

La localidad onubense de Corteconcepción celebrará el próximo sábado 4 de octubre la décimo segunda edición de su Concurso Nacional de Cortadores y Cortadoras de Jamón, una cita «muy prestigiosa» dentro del sector y que en 2022 fue proclamado el mejor evento de su ramo de España por parte de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANJC).

El certamen vuelve a ser este año clasificatorio para el próximo Campeonato de España, que tendrá lugar en 2026, por lo que el ganador tendrá pase directo a la final nacional. De esta forma, los participantes buscan recoger el cetro que consiguiese en 2024 el cortador natural de Cumbres Mayores Antonio González Cárdeno, que a su vez cogía el relevo del ganador en 2023, Javier Fernández Gómez, de Fuentes de León (Badajoz).

De nuevo, ocho concursantes, siete hombres y una mujer, de distintos puntos del país y seleccionados por un comité profesional, participarán en el concurso. Los participantes de este año son Eusebio Casarrubio Agus, de Tomelloso (Ciudad Real); Alejandro Díaz López, de Villares de la Reina (Salamanca); Francisco Javier García Pérez, de Aracena (Huelva); Juan Martín Moreno Moreno, de Villanueva de Córdoba (Córdoba); Manuel Jesús Moreno Ríos, de Oliva de la Frontera (Badajoz); Esteban Rebolledo Herrera, de Arroyomolinos (Cáceres); Laura Rey Padín, de Santiago de Compostela (A Coruña) y Francisco Sánchez Rey, de Fuentes de León (Badajoz).

Antonio Jesús Vázquez, de Aroche (Huelva), y Juan Carlos Villadiego López, de Sanlúcar La Mayor (Sevilla), serán los suplentes, «preparados en todo momento por si su trabajo es necesario en el concurso por alguna razón».

Para presentar el evento se han desplazado a la Diputación de Huelva este miércoles el alcalde de Corteconcepción, Javier Ginés, y el patrocinador del evento y representante de la empresa Jamones Eíriz, Domingo Eíriz, que han estado acompañados por la diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva, Patricia Millán.

Antonio González Cárdeno se impuso en la edición del año pasado h24

Como ha destacado el alcalde, se trata de un concurso con el que la localidad «vuelve a intentar superarse, en esa lucha por mantener una referencia en lo relacionado con el corte de jamón a nivel nacional», y ha recordado que se trata de un evento avalado por la Asociación Nacional de Cortadores de España, para el que el pueblo «se viste de gala», con muchos voluntarios y la participación de los vecinos «para que todo sea un éxito».

El alcalde ha recordado que el concurso está enmarcado en una jornada de fiesta, con actividades para los niños, talleres, música o artesanía, y todo «en una gran celebración en torno al jamón».

Por su parte, Domingo Eíriz ha subrayado la importancia de que un municipio de 530 habitantes acoja «el considerado mejor concurso de España por la Asociación Nacional de Cortadores en una votación libre, teniendo por delante concursos de la potencia que tiene algunos, como el de Ronda, que es muy destacable».

«Eventos como el de Corteconcepción ayudan a que se haya conseguido el epígrafe de Cortador de Jamón Profesional, además de ser el único a nivel nacional con jamón de bellota cien por cien ibérico, con Denominación de Origen Jabugo. Supone además reunir en el municipio a gente que puede disfrutar del turismo de naturaleza, y ver incluso a los cerdos en el propio campo», ha dicho antes de destacar que el Ayuntamiento trabaja «para seguir mejorando y seguir avanzando en este concurso», con el dato añadido de que se celebra «en un espacio abierto y más amplio», como es la pista del polideportivo.

Además, ha agradecido el «apoyo imprescindible» de la Diputación de Huelva para el éxito de la jornada, para recordar que el año pasado se hizo una cambio de escenario, y ahora tiene lugar en el polideportivo, donde el apoyo del organismo provincial con infraestructuras como las sillas o la pantalla gigante para seguir el concurso fueron imprescindibles para su éxito en 2024.

"Referente" en la provincia

Por su parte, Patricia Millán ha destacado el esfuerzo organizativo de un concurso como el de Corteconcepción, y ha felicitado a todas las personas que lo hacen posible, porque han conseguido «un concurso que es referente en la provincia y en toda España».

Un certamen sobre el que hay muchos detalles a cumplimentar, como que los concursantes deben demostrar una especial habilidad son el estilo y la vestimenta del cortador, la presentación y limpieza previa y posterior al corte de la pieza, el orden y la limpieza de la zona de trabajo, el rendimiento y la cantidad de platos obtenidos, el remate y el apurado de la pieza, la rectitud del corte, el tipo y grosor de lonchas, la eficacia y eficiencia, que sean platos de cien gramos y la creatividad, entre otros.

El concurso comenzará a las 18,30 horas en la pista Polideportiva de la localidad, con la condición de que todos los concursantes estén presentes en el lugar del evento una hora antes, y se prevé que sobre las 21,00 horas se realice el acto de entrega de premios a los ganadores. Las bases del concurso Según las bases, cada participante dispondrá de una pieza de Jamón de bellota cien por cien ibérico de la Denominación de Origen Protegida Jabugo, con un rango de peso de más o menos 400 gramos el mayor con el más pequeño y de la misma añada de curación, la de 2022, aportado por Jamones Eíriz.

Se trata, de hecho, del único concurso de España que se celebra con jamones de la DOP Jabugo, aportando un producto de «primera calidad», de un peso aproximado de entre 6,8 a 7 kilos cada uno de ellos. Cada vez que el concursante corte cinco platos se retirarán con autorización del cortador, para su venta por parte de la organización, anotando en un albarán colocado en la mesa del cortador y firmando su retirada, previa inspección por el jurado, a excepción de los platos artísticos y creativo.

Bases y premios

Las bases indican también que, en caso de empate a puntos en la valoración final, el ganador será el que haya acabado primero su trabajo, y si hay empate a puntos en el plato creativo, el desempate se hará a mano alzada entre los miembros del jurado y el director del Concurso. En cuanto a los premios, se otorgarán 300, 200 y 100 euros para los tres primeros clasificados y 50 euros para el resto, así como un trofeo para los tres primeros, un pack de botellas de vino Bodegas Díaz para todos los concursantes y un diploma acreditativo.

El ganador recibirá además una tabla jamonera Afinox valorada en mil euros y el segundo clasificado otra de la misma marca modelo S20 valorada en 280 euros y un juego de cuchillos '3 Claveles'. También se premiará el mejor plato creativo con un trofeo.