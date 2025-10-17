Una influencer muy conocida se enamora de este restaurante de Huelva: «El jamón viene de los cerdos que ellos tienen en su campo»

Quien acostumbre a ver por redes sociales videos de influencers experimentando cómo se come en diferentes establecimientos destacados seguro que conocen a @Comoconmimi. Es una creadora de contenido sevillana que no tiene pereza ninguna en desplazarse, sobre todo por Sevilla, Cádiz y Huelva, para encontrar con la mejor gastronomía.

Mimi se caracteriza por mostrar con claridad los platos que degusta y transmitir con sus comentarios y expresiones cómo son sus texturas y sabores, explicando también cómo se han hecho y las características del establecimiento tras hablar con sus responsables.

Con este ánimo constante de descubrir y divulgar cómo se come en restaurantes, bares y cafeterías platos salados y dulces de todo tipo de cocinas, recientemente ha estado en la provincia de Huelva, concretamente en su Sierra, en la localidad de Aracena. Allí ha quedado enamorada de un restaurante y sus excelencias.

#huelva #restauranteshuelva #foodie #españa ♬ sonido original - COMO CON MIMI @comoconmimi Rest Montecruz en Aracena 🍽️🏔️ recomendado por la guía Michelin durante varios años consecutivos y diferentes premios de las rutas de la tapa 🥇🏆 el restaurante es un punto clave para disfrutar del encanto del pueblo de Aracena y por supuesto de su comida!🤤 producto de km0 de su propio huerto 🥒🥕🍅🫑🥔 y jamón curado por ellos mismos! Cada plato es un bocado del cielo! Carnes de caza algo poco visto y aracena pocos sitios lo tienen. Pan de masa madre, cada detalle en sí cuenta. Recomendable reservar más en estas fechas que se aproximan! #aracena

Recomendado por la Guía Michelín

Se trata del Restaurante Montecruz de Aracena, el único recomendado por la Guía Michelín durante varios años consecutivos y que ha conseguido numerosos premios por sus tapas. De él destaca Mimi que tiene productos kilómetro 0, como el jamón, elaborado con los cerdos criados en su terreno y curados por ellos mismos o las verduras de su huerto o el vino. Con esta materia prima «cada plato es un bocado del cielo».

El restaurante se encuentra en la plaza San Pedro de Aracena, un bueno «con encanto» y cuenta con terraza y salón muy acogedor. «Recomendable reservar más en estas fechas que se aproximan», indica Mimi.

«El jamón viene de los cerdos que ellos tienen en su campo», afirma la sevillana, que subraya que para comer buen jamón «hay que venir a la sierra». Después degusta un plato de jamón de ciervo con piña caramelizada, guisada con vino oloroso y patatas. «Qué maravilla de plato. Tiene un sabor intenso», comenta.

Continúa con una tapa premiada como los pimientos del piquillo rellenos de jabalí y luego degustó el plato estrella: pata de cochinillo lechal, cuyo precio es de 27,50 euros. «El cocinero se trajo la receta de Segovia. Está hecho a baja temperatura con hierbas aromáticas y lo terminan en el horno para dejarlo crujientito. Qué delicia, un manjar que no nos podéis perder», analiza la influencer.

«Hay que volver»

Para el postre cogió la cuchara para disfrutar de una sopa fría de castaña con meloja,«un postre contundente. Nada más hay que ver la densidad de la crema», valora. Otro postre casero que comió es «un bizcocho borrachito acompañado por una bola de helado y de almíbar». Remata diciendo: «niño aquí lo hacen todo bueno. De loco. Hay que volver».