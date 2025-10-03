Las albóndigas de choco de este bar de Huelva dejan sin palabras a un famoso influencer de Sevilla: «Las hacen especialmente buenas»

Huelva es uno de los mejores lugares del mundo para comer. La provincia puede presumir de contar con un sinfín de bares y restaurantes donde es posible disfrutar de algunos de los platos onubenses más conocidos, que, además, se realizan con productos de una calidad extraordinaria que cuentan con un sabor increíble.

Es el caso de las albóndigas de choco, un auténtico manjar que está considerado como uno de los platos más populares de la gastronomía de Huelva. Se trata de una delicia que ha podido disfrutar recientemente @guiasevillana, un conocido influencer gastronómico de Sevilla que estuvo visitando un restaurante muy conocido de Ayamonte donde las albóndigas de choco son el plato estrella.

El sevillano visitó este restaurante

El creador de contenido sevillano estuvo visitando el Mesón El Choco, un restaurante muy popular de Ayamonte donde es posible disfrutar de una serie de platos muy característicos de la gastronomía onubense. Durante su visita, @guiasevillana pudo probar sus famosas albóndigas de choco, un plato que le dejó sin palabras.

«Aquí las hacen especialmente buenas. En Sevilla y en muchas otras partes me encuentro que les meten mucho pan en lugar de choco para hacerlas más rentables y camuflan el sabor con salsa, pero es que no saben igual. Y aquí están estupendas», afirma el influencer.

También pudo probar otros platos

Además de las albóndigas de choco, el creador de contenido también pidió atún encebollado, que le sorprendió mucho por servirse caliente, pijotas fritas y gambas blancas de Huelva, aunque este último plato no le convenció demasiado, pues afirmó que estaban algo pasadas. Las huevas de corvina fue el último plato que degustó el sevillano, que además, maridó la comida con una copa de Villalúa, un vino del condado de Huelva.

El influencer pudo disfrutar de una experiencia culinaria única en este restaurante de Ayamonte donde se pueden degustar sabores tradicionales de Huelva, como es el caso de sus famosas albóndigas de choco, una de las más famosas de la provincia.