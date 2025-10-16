Las 30 casetas que se quedan en lista de espera para futuras ediciones de la Feria del Caballo de Huelva

El creciente éxito de la Feria del Caballo de Huelva ha generado una demanda sin precedentes para obtener una de las codiciadas licencias de caseta. Una vez finalizado el proceso de adjudicación definitiva para la recién clausurada edición de 2025, un total de 30 solicitudes han quedado en una lista de espera oficial, lo que demuestra el enorme interés que suscita el evento, al tiempo que plantea una difícil situación para los aspirantes en futuras ediciones.

El procedimiento de asignación, regido por la nueva Ordenanza Reguladora, se basa en un sistema de criterios objetivos gestionado por una comisión mixta del Ayuntamiento y la Asociación Huelva Ecuestre. Esta comisión valora la vinculación de los solicitantes con el mundo del caballo y la antigüedad de la petición. Tras aplicar estos baremos y celebrar un sorteo público para resolver los empates, se configuró el mapa final de casetas, dejando a un número considerable de peticionarios a las puertas.

El decreto de adjudicación definitiva aprueba una lista y un orden de espera para futuras citas. Esta relación la encabeza la solicitud de 'Los de Siempre', seguida, por este orden, de 'La Hacienda', 'Si yo te contara', 'La Cochera', 'Los Estribos', 'De Huelva', 'Los Médicos de Huelva', 'La Rebujina', 'La mar de a gusto' y 'Los Disfrutones', que ocupan los diez primeros puestos.

Una de las casetas en la noche previa a la inauguración M.A.F.

La lista continúa con 'La Palmera', 'Almohaza', 'El caballo y la caballa', 'En clave de Huelva', 'Lo que cayó del Conquero', 'La Portada de Fariña', 'Raza Española', 'La Haka', 'El Rincón de la Alegría' y 'Los Rehiletes' hasta el puesto veinte. Cierran la relación de aspirantes 'La penúltima y nos vamos', 'Los Justitos', 'La Plaza', 'La Trochera', 'Retuertas', 'Qué coraje', 'Próxima quedada', 'A los tres aires', 'Sujétame el estribo' y, en la última posición, 'La Herradura'.

Además, el proceso ha resultado en la exclusión de dos solicitudes que no formarán parte ni de la lista de espera. Se trata de la petición para la caseta 'La Corrala', que fue desestimada por presentarse fuera de plazo, y la de 'Choco y aparte', por no poder justificar el requisito de estar avalada por un mínimo de veinte miembros de una asociación vinculada al mundo ecuestre, como exige el artículo 9.3 b de la ordenanza.

El panorama para las 30 casetas en espera es bastante incierto. La trayectoria ascendente de la Feria del Caballo, con un aumento constante de público y una consolidación de su prestigio, a buen seguro provocará que la rotación de titulares sea mínima. Mientras no se produzca una ampliación del recinto ferial que permita albergar más módulos, las oportunidades para que corra la lista serán más bien escasas, condenando a muchos a seguir esperando.