El lleno técnico roza la Sierra en un puente donde Huelva mantiene el pulso turístico

La sierra de Huelva volverá a ser, un año más, el gran refugio del turismo onubense durante el próximo puente de la Constitución y la Inmaculada. Mientras el conjunto de la provincia aspira a mantener las cifras del año anterior, la comarca serrana se desmarca con previsiones que rozan el lleno técnico en muchos de sus municipios. Encontrar alojamiento a estas alturas en localidades como Aracena, Cortegana, Almonaster la Real, Alájar o Fuenteheridos es hoy una misión casi imposible ante la avalancha de reservas de última hora.

Aunque las cifras oficiales de la Asociación Provincial de Hoteles apuntan a una ocupación media provincial del 62%, el escenario en la sierra es notablemente distinto. Cinta Aguilar, de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra, confirma que las expectativas son muy positivas y eleva la previsión de ocupación en la comarca a cerca del 90%. «Es una fecha consolidada en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche», asegura Aguilar a Huelva24, y destaca que el buen tiempo previsto jugará a favor, eliminando la incertidumbre meteorológica que otros años ha frenado al cliente de última hora.

Un puente atípico

El caprichoso calendario ha configurado para este 2025 un puente más corto de lo habitual, reduciendo las posibilidades de grandes escapadas. Sin embargo, esta circunstancia, lejos de disuadir al viajero, parece haber concentrado la demanda en destinos de proximidad y naturaleza. Según los datos manejados por la Asociación Provincial de Hoteles, el turismo de interior en la provincia alcanza una media que roza el 69%, superando la media global onubense.

Rafael Barba, presidente de la asociación provincial, analiza este fenómeno paradójico: «Es curioso porque se puede pensar que, al ser menos días, la incidencia en cuanto al grado de ocupación podría ser menor. Pero es normal que en momentos en los que esos días se concentran, ese turismo de cercanía, incluso de la propia comunidad autónoma, se movilice mucho más». Barba apunta también al factor económico como clave en esta decisión, ya que una estancia más corta reduce el coste total del viaje, incentivando el consumo turístico.

El perfil del turista que llenará la Sierra estos días responde al habitual en estas fechas: nacional y, muy especialmente, andaluz. «Es un puente que se caracteriza por ser de cliente nacional y regional», confirma Cinta Aguilar, quien añade que desde la asociación trabajan para ampliar esta tipología hacia el ecoturista y el visitante internacional para desestacionalizar la demanda en otras épocas del año.

Senderistas en la Peña de Arias Montano, en Alájar h24

Más allá del alojamiento, la oferta complementaria juega un papel decisivo. La gastronomía serrana y las actividades en la naturaleza, como recordó Aguilar, se presentan como los grandes atractivos para quienes aún buscan planes de última hora, aunque sea sin pernoctación.

Huelva frente a Andalucía

Si bien la Sierra brilla con luz propia, los datos provinciales sitúan a Huelva en una posición de estabilidad, aunque por debajo de la media andaluza. La previsión del 62% para la provincia onubense supone un ligerísimo incremento de 0,24 puntos respecto a 2024, consolidando una demanda fiel pero sin grandes repuntes. En el contexto regional, Andalucía espera alcanzar un 69% de ocupación, casi siete puntos por encima de la media onubense.

Provincias como Jaén, con casi un 84%, lideran las previsiones de ocupación, seguidas de Sevilla (77%) y Cádiz (73%). Pese a esta diferencia, Rafael Barba valora la situación con realismo: «Estamos en una senda de mantenimiento. Somos atractivos en cuanto a la oferta disponible y, por lo tanto, tenemos que estar satisfechos». El presidente de los hoteleros recuerda, no obstante, que estas fechas, aunque importantes, no determinan el balance anual de los establecimientos: «Todo suma, pero tampoco significa la salvación o la tragedia».

Huelva, por lo tanto, encara el puente de diciembre un año más con dos velocidades: una costa y capital que mantienen el tipo con cifras estables, y una Sierra que vuelve a demostrar su fortaleza como destino preferente de interior, colgando el cartel de «completo» y confirmando su estatus como motor turístico de la provincia en la temporada de otoño-invierno.