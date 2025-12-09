Miles de visitantes disfrutan en Higuera de la Sierra del Belén Viviente de escenas inmóviles

El tradicional Belén Viviente de Higuera de la Sierra que lució una espectacular escenografía de retablos bíblicos estáticos, congregó durante el pasado puente festivo de la Inmaculada en los jardines de «El Charcón» a miles de visitantes, que pudieron disfrutar de la magia del singular Nacimiento, en el que decenas de figurantes de todas las edades pusieron toda su alma en la interpretación, desafiando al frío de la noche.

Así, en este undécimo belén, han participado decenas de personas ataviadas con vestiduras y ornamentación de la época y acompañadas de animales, conformando un conjunto de escenas de estilo costumbrista, como «Trabajos de artesanía», «Familia de Nazaret», «La carpintería», «Un día en el mercado», «Trabajos de labranza», «Anunciación a María», «Pidiendo Posada», «Camino de Belén», «Nacimiento», o «Paje Real», entre otros retablos.

Su característica más sorprendente es que todos los personajes, tanto los animales como el propio bebé que encarna al Niño Jesús, han permanecido totalmente inmóviles, como congelados, en los jardines donde tiene lugar la representación, desafiando a las bajas temperaturas que se han registrado en la zona durante esta época del año, al igual que lo hacen en las carrozas durante todo el recorrido del desfile de Reyes, el día 5 de enero.

Es uno de los esperados acontecimientos en la localidad que sirve de antesala al desfile de la Cabalgata de Reyes J. M. B. M.

Este proyecto, de gran calado y belleza, que ha sido organizado por la Asociación Cultural Cabalgata en colaboración con el Ayuntamiento, es uno de los esperados acontecimientos que sirve de antesala al desfile de Reyes. Los beneficios van destinados a sufragar los gastos de la Cabalgata, una de las más antiguas del país y, sin duda alguna, una de las comitivas andaluzas más singulares, que desfilará por las calles del bello municipio serrano.

Mercado navideño

A la entrada del Belén, se ha celebrado con éxito el IV Mercado Navideño, donde los visitantes han podido degustar chocolate con churros, dulces caseros y licores, además de encontrar puestos de productos artesanos. Al final de la representación, los asistentes han podido disfrutar del pasacalles navideño ofrecido por la Banda Municipal de Música, que recorrió las principales calles de la localidad hasta llegar a la Plaza de la Constitución(El Paseo).

Aquí, los miembros de la Asociación Cultural y Musical «José Luis Romero», encargada de gestionar la banda, instaló una barra con dulces, chupitos y otras delicias gastronómicas, mientras el coro local «Aguabuena» deleitó a los asistentes con un repertorio de canciones navideñas, delante de una candela gigante que se había instalado para la ocasión, en medio de un animado ambiente.

Cuenta atrás para la Cabalgata

El programa de actos previos de la Cabalgata continuará con la salida del paje real el 20 de diciembre por las calles de la localidad, una de las actividades más esperadas sobre todo por los más pequeños, para concluir al final del recorrido con la recogida de cartas a los magos.

Imágenes del Belén Viviente de Higuera de la Sierra, instalado en los jardines de El Charcón J. M. B. M.

Del mismo modo, el día 4 de diciembre está prevista la salida del heraldo anunciador de la cabalgata, recorriendo a caballo las calles del municipio serrano.

16 carrozas con escenas bíblicas

En cuanto a los preparativos del desfile de 2026, desde la Asociación Cabalgata han explicado que llevan trabajando desde hace varios meses en la organización y montaje de la comitiva, además de adelantar que como todos los años el cortejo contará con 16 carrozas que representarán escenas inmóviles de la Biblia -diferentes cada año, menos las de Los Reyes, La Estrella de Oriente y el Nacimiento-,integradas por vecinos del municipio.

Después de desfilar por las pinas calles del pueblo, en un recorrido que dura alrededor de tres horas, los tres reyes magos descenderán de sus carrozas para el acto de la adoración al Niño en el Nacimiento instalado en la Plaza de la Constitución, antes de repartir regalos a todos los pequeños del pueblo. Previamente se dirigirán al Hogar «Virgen del Prado» para visitar a los mayores y hacerles entrega de algunos presentes.

Un Belén Viviente para todas las edades j. m. b. m.

La cabalgata de Higuera de la Sierra, fundada en 1918, está catalogada como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía; declarada como Manifestación Sociocultural Objeto de Especial Atención, por la Diputación onubense, e incluida en el catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz, por sus «orígenes históricos, valores estéticos y dimensión simbólica, así como por su capacidad de integración de la población del municipio», entre otros reconocimientos.