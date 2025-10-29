El pueblo de Huelva que tiene una ruta donde puedes coger libros por el camino, leer poemas y disfrutar de paisajes naturales únicos

En plena Sierra de Aracena se encuentra uno de los paseos más singulares de la provincia de Huelva, este es el Bosque de las Letras, una ruta que combina naturaleza, lectura y silencio. El recorrido, que parte desde el encantador pueblo de Santa Ana la Real, invita a caminar y detenerse bajo la sombra de los árboles y a leer fragmentos literarios escondidos entre los senderos.

Este peculiar itinerario forma parte del Sendero Risco de Levante, una ruta circular de entre cinco y seis kilómetros que se adentra en el corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. A lo largo del camino, el visitante se topa con paneles que muestran poemas y microrrelatos de autores locales, así como pequeñas casetas de madera donde puede intercambiar libros, coger uno para leerlo durante la caminata o dejar otro para quien venga detrás. Este sendero es un recorrido muy sencillo que apenas tiene desnivel, un paseo ideal para familias o para aquellos que buscan pasar una jornada tranquila y diferente en mitad de la naturaleza.

Un recorrido de carácter literario

El punto de partida del Bosque de las Letras se encuentra en el propio núcleo urbano de Santa Ana la Real, un pequeño pueblo blanco con calles empedradas y vistas a la sierra. Desde la Fuente de los Tres Caños, los caminantes pueden iniciar la ruta donde comienzan los primeros tramos de lectura al aire libre.

El municipio, de apenas 500 habitantes, ha sabido aprovechar su entorno para promover un turismo sostenible y cultural. Además de esta ruta, ofrece otros caminos señalizados, áreas recreativas y miradores naturales que lo convierten en un destino perfecto para quienes buscan desconectar.

Donde la lectura y naturaleza se dan la mano

Caminar por el Bosque de las Letras no es solo hacer senderismo, es vivir una experiencia sensorial y cultural. Cada cartel con un poema invita a detenerse y leer en voz baja, a escuchar el sonido del viento entre las hojas como si formara parte del propio verso. Los intercambiadores de libros, instalados en puntos estratégicos del recorrido, fomentan la lectura compartida y la conexión entre visitantes.

La idea fue impulsada por Santa Ana la Real y busca acercar la literatura a los espacios naturales y reivindicar el placer de leer fuera de casa. Así, el paseo se convierte en una experiencia completa en la que se puede respirar aire puro y caminar entre paisajes de cuento.

Senderistas por la Sierra de Aracena, cascada en Santa Ana la Real y libro abierto en mitad de la naturaleza. adobestock

Según explican desde el Ayuntamiento de Santa Ana la Real en una publicación sobre el Bosque de las Letras, «la ruta es apta para todos los públicos y pude realizarse en poco más de una hora, a lo que habría que sumar el tiempo de parada en cada punto de lectura. A lo largo de ella, encontraremos zonas habilitadas para el descanso así como fuentes y el desnivel es muy suave; por lo que se hace muy recomendable para su disfrute en familia o grupos no muy numerosos».

El Bosque de las Letras es, en definitiva, una joya escondida en el corazón de la Sierra de Aracena, un lugar donde la palabra se mezcla con el paisaje y la literatura cobra vida en cada recodo del camino. Santa Ana la Real ha logrado transformar un sendero tradicional en una experiencia poética que invita a reconectar con lo esencial, la naturaleza, el silencio y el placer de leer sin tiempo.