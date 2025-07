Transporte incumple el anuncio de arreglar la N-433 después de las lluvias como le prometió a Higuera de la Sierra

El alcalde de Higuera de la Sierra, Mario Domínguez, ha remitido una nueva carta al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la segunda en menos de cinco meses, para insistir en la urgente necesidad de intervenir en las carreteras N-433 y N-435, «cuya situación de deterioro y falta de mantenimiento está generando un creciente malestar entre la población de la comarca y verdaderos problemas de seguridad», señala un comunicado remitido a los medios y acompañado con la misiva enviada al ministerio.

Esa comunicación ha estado precedida de una primera enviada en marzo a la que el Director General de Carreteras, Juan Pedro Fernández Palomino, contestó que ya «la Dirección General de Carreteras licitó el pasado 9 de junio de 2023 un contrato para rehabilitar los firmes de las carreteras convencionales de Huelva y Cádiz. Dicho contrato fue adjudicado el 25 de septiembre de 2024 por 8,33 millones de euros (IVA incluido) y ahora se encuentra en ejecución. En el ámbito de dicho contrato se incluyen las carreteras N-435 y N-433». Además indicaba que las actuaciones de mejora en esas dos vías comenzarían cuando lo permitieran las condiciones meteorológicas.

Ya han pasado semanas del último temporal de lluvias y no se han iniciado los trabajos. «Es evidente -señala el alcalde- que no se ha cumplido con lo comprometido y no se ha hecho absolutamente nada en las infraestructuras de la comarca pese a que la situación es especialmente peligrosa en la N-435 y concretamente también en la N-433 en sus tramos desde el km 75 al 86 en el tramo de Higuera de la Sierra a la aldea de Valdezufre al igual que en el tramo del cruce de Zufre a Higuera de la Sierra que comunica con Sevilla, Ruta de la plata y la propia Sierra de Aracena y Picos de Aroche».

El regidor ha vuelto a invitar al ministro Óscar Puente a que conozca la situación. «Nuestros pueblos también merecen ser tratados como el resto de territorios del país. La igualdad entre españoles también se demuestra en la inversión y mantenimiento de infraestructuras», afirma Domínguez. En la misiva compara la situación de Huelva con otras zonas del país. «La provincia de Huelva se encuentra en el ángulo opuesto a Cataluña».

Mario Domínguez subraya que «existe un problema real de seguridad y por ello es esencial que el Ministerio actúe de manera urgente para acometer trabajos básicos de conservación como desbroce, fresado, reposición del firme, limpieza de cunetas y mejora del pavimento».

La N433 es una de las principales entradas al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, así como un eje clave de comunicación entre Sevilla y Lisboa, con un elevado tránsito de vehículos, incluidos de gran tonelaje. «El firme se encuentra gravemente deteriorado, con numerosos socavones y daños materiales», señala el alcalde, quien añade que la situación se ha agravado tras los últimos episodios de lluvias.

Respecto a la N-435, Domínguez indica que se trata de «otra carretera vital para la vertebración del norte de la provincia», pero que presenta un estado «igual de precario e inseguro», lo que pone en riesgo no solo a los vecinos de la zona, sino también a los visitantes y transportistas que circulan diariamente por ella.