En este puerto de Huelva puedes dormir en una casa flotante perfectamente equipada La propuesta ofrece todas las comodidades de un alojamiento tradicional en tierra pero con el aliciente de vivir en el agua

Quizás no te hayas ido aún de vacaciones y andas buscando una alternativa distinta sin tener que viajar demasiado lejos. En este puerto deportivo de Huelva existe la posibilidad de pernoctar sobre el mismo mar, en barcos flotantes que reúnen todas las comodidades de los alojamientos tradicionales pero con la diferencia notable de que sus huéspedes no tocan tierra cuando se van a dormir.

La empresa Boatvillage ofrece casas flotantes en el puerto deportivo de Ayamonte. Se puede consultar disponibilidad y precios a través del portal de reservar Booking. Tiene una puntuación de 9,6 sobre 10 de los huéspedes que han pasado por sus instalaciones y que le dan una valoración general de excepcional.

«Un refugio exclusivo en el corazón del puerto deportivo de Ayamonte, donde la Costa de la Luz y el Algarve se encuentran para crear un escenario inigualable«, así describe la propuesta la propia empresa desde su web. Los barcos se encuentran atracados en el pantalán del puerto deportivo desde donde acceden los huéspedes.

El alojamiento en casas flotantes garantiza también un plus de privacidad para los huéspedes porque los puertos deportivos suelen quedar muy tranquilos cuando cae la noche.