Un tiburón sorprende a un pescador que estaba en las aguas de Mazagón: «La primera vez que veo esto»

Un tiburón sorprende a un pescador que estaba en las aguas de Mazagón

Los pescadores que frecuentan las aguas de la costa de Huelva están acostumbrados a ver a todo tipo de especies marinas en el mar, aunque eso no significa que, en ocasiones, tengan avistamientos sorprendentes. Es justamente lo que le ha ocurrido a un joven pescador que se encontraba en las aguas de Mazagón y pudo ver a un ejemplar de una especie increíble.

Se trataba de un tiburón zorro, un tipo de escualo fácilmente reconocible por su larga cola en forma de látigo, como se puede apreciar en un vídeo que el propio pescador (@misa19w9) compartió en redes sociales y que no ha tardado en hacerse viral. El tiburón fue atraído por el cebo que arrastraba el joven e intentó golpearlo con su cola, una técnica que este animal suele utilizar para cazar. Fue en ese momento cuando se pudo saber que se trataba de un tiburón zorro.

¿Es peligroso para los humanos?

Los pescadores y bañistas de la costa de Huelva no deben preocuparse en absoluto por el tiburón zorro, pues es una especie que no supone ningún peligro para el ser humano. Tiene un carácter tímido y esquivo y tiende a huir con rapidez cuando detecta que hay una persona cerca. Aunque algunos ejemplares pueden alcanzar los seis metros y su cola puede golpear con gran fuerza, este tipo de tiburón nunca ataca a los humanos salvo que alguien se acerque demasiado y llegue a causar alguna molestia al animal.

Avistar a un tiburón zorro en las costas de Huelva, además, no debe resultar un fenómeno extraño, pues es una especie que suele habitar aguas templadas y poco profundas cercanas a la costa donde abundan los pequeños peces, los calamares o las sepias. Una serie de condiciones que son propias del litoral onubense.

En peligro de extinción

El tiburón zorro es una especie que actualmente está considerada como vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La pesca excesiva de este animal, sobre todo en aguas del Atlántico, ha provocado una importante reducción de la población en los últimos años.

Por este motivo, lo más recomendable en caso de avistar a un ejemplar es no causarle ningún tipo de molestia y evitar su captura, la única forma posible de mantener a esta especie que debe ser protegida para que su población no siga disminuyendo.