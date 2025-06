El tiempo en Huelva: más de 40 grados este fin de semana

Empieza el verano o está acabando junio, con fenómenos relevantes, como el de la formación de la Dana que ya avisábamos el pasado domingo que podría traer agua el lunes e incluso el martes, como así ha sucedido en no pocas localidades onubenses. También avisábamos de que esas precipitaciones podrían ser en forma de granizo, debido a las muy bajas temperaturas que tenemos aún hoy en capas altas de la atmósfera, así como que las tormentas y truenos que pudimos oír antes de la amanecida del lunes, fueron debidos a la fricción de una masa de aire cálido en rápido ascenso, y el descenso de ese aire frío y en consecuencia más pesado, que baja a ocupar el espacio dejado por el aire cálido. Esta sería en síntesis las consecuencias de la Dana que se ha formado frente a las costas portuguesas, en el Atlántico.

Subidas y bajadas

La amplitud térmica es lo más llamativo de esta semana, pues entre hoy miércoles, último día con aire fresco, y el domingo esos diez grados, o incluso más, de diferencia en las máximas nos va a llevar a recordar aquella canción del Flaco Barral que Hilario Camacho tan deliciosamente cantara «Subidas y bajadas, / llantos y risas. / Mis pies pisan la roca, / mi cabeza sobre nubes / va flotando». Y así estuvimos en aquellos maravillosos años, que lo fueron porque éramos más jóvenes y porque la musiqueli de aquellos tiempos sí que era música de la buena, y no estos petardazos insulsos, huecos y políticamente correctos que según parece hay que cantar con coreografías epilépticas y enseñando el culo fuera. Tristes tiempos.

El aire frío que la Dana nos ha regalado estos días, llega a su fin al integrarse esta depresión en la circulación general atmosférica, y no solo eso, sino que el aire cálido que nos llega del sur, facilitada su trayectoria por una amplia dorsal, traerá estos próximos días una subida de temperaturas que podrá ser en algunas localidades onubenses de una diferencia incluso superior a los diez grados entre lo que registren los termómetros hoy y el domingo. Será precisamente este domingo el más caluroso de esta semana y de esta alteración del tiempo, pudiendo las máximas alcanzar incluso los 40ºC en algunas localidades, pero en todo caso nada comparable con lo que va a registrarse en los termómetros sevillanos o cordobeses, donde las máximas subirán hasta los 43ºC. En estas provincias andaluzas los avisos naranjas serán la tónica este final de semana, cuando no serán rojos por muy altas temperaturas. En Huelva, aunque lo peor está aún por llegar, se activarán avisos amarillos con toda seguridad el domingo. Y vamos a ir avisando ya, la semana próxima vamos a tener calor del bueno, superándose los 40ºC de este domingo. Pero no adelantemos tanto los acontecimientos.

Si preocupante pudiera parecer el ascenso térmico, que en todo caso es propio del verano, más lo es en el caso de las mínimas, pues las noches tropicales se sucederán, quiere decirse que no se bajará de los veinte grados en prácticamente toda la provincia de Huelva. De nuevo tenemos que advertir que en el valle del Guadalquivir las noches no serán tropicales, sino ecuatoriales algunos días, lo que quiere decir que las temperaturas no bajarán de los 25ºC algunas noches. Veamos cómo va a ser el tiempo estos días de subida de temperaturas por comarcas, ya que habrá diferencias notables entre unas y otras.

Mapa de superficie aemet

El tiempo por comarcas, del 25 al 29 de junio

Sierra. La orografía juega un papel fundamental en las temperaturas, de manera que en las zonas más altas tan sólo se alcanzarán los 38ºC el domingo, mientras que en zonas de menor altitud y encajadas podrán registrarse 40ºC el domingo e incluso ir subiendo la próxima semana hasta alcanzar esas temperaturas que podrían definirse como infernales. En el caso de las mínimas ya a partir del viernes no bajarán de los veinte y, ojo, porque se podrían dar la próxima semana noches ecuatoriales, sin bajar de los 25ºC en toda la noche. Ya habrá ocasión de certificar esto en los próximos días. Los cielos permanecerán despejados, salvo alguna nubosidad de desarrollo vertical, debido precisamente a ese calor que vamos a tener este fin de semana. Vientos flojos o muy flojos.

Andévalo. Mañana mismo podremos ir despidiéndonos del fresquito que hemos disfrutado estos días. Vuelve el calor y además con malas intenciones. Ya el viernes nos acercaremos a unos cuarenta grados que no vamos a dejar en unos cuantos días, hasta mediados de la semana próxima probablemente. En cuanto a las mínimas, igual. Noches tropicales de momento, porque la semana próxima tendremos noches ecuatoriales, que si han leído más arriba son aquellas en las que no se baja de los 25ºC en toda la noche. Cielos despejados con alguna nube de evolución el sábado y el domingo, pero nada destacable, y en cuanto a los vientos, flojos

Campiña - Condado. La amplitud térmica más llamativa de la semana la tendremos en algunos pueblos de la Campiña. Subirán desde los 27 ó 28ºC de hoy miércoles, a los más de 49ºC que se registrarán el sábado y el domingo, luego doce o trece grados más entre un día y otro. Las mínimas que hoy miércoles han rondado los quince, subirán hasta los 24 ó 25ºC que tendremos el domingo, luego noches ecuatoriales a la vista. En cuanto al cielo, como es de esperar, despejado, con nubes de evolución que ascenderán con tanto ímpetu que mañana mismo, cuando aún tengamos aire muy frío en altura, podrían provocar algún débil, o muy débil, chubasco aislado. Vientos flojos.

Litoral. Calor, pero mucho menos que en todo el resto de la provincia. En localidades cercanas al mar, las temperaturas apenas superarán los 35ºC el sábado y el domingo, obviamente superiores a las tan agradables temperaturas que disfrutaremos incluso hasta el viernes. En otras localidades, como en Huelva y sobre todo en el observatorio cercano al Hospital Infanta Elena, el oficial de la Aemet, se alcanzarán los 40ºC el domingo, como mucho, y ahí en todo caso parará su ascenso el mercurio. Cielos despejados como es normal en una situación de estabilidad anticiclónica, y nubes de evolución sobre todo el viernes, pero poca cosa en todo caso. Los vientos serán moderados y soplarán del norte.