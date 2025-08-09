La «ajetreada» última guardia de un bombero de Ayamonte antes de jubilarse Manuel Gómez Macías se ha despedido del trabajo de su vida con mucho trabajo y el reconocimiento y cariño de sus compañeros

Probablemente todo el mundo sueña con llegar a la jubilación con tranquilidad, sin tanto estrés ni carga de trabajo como cuando no se han acumulado en el zurrón tantos años de dedicación a una profesión. En el caso de Manuel Gómez Macías, bombero del Consorcio Provincial de Bomberos del Parque de Ayamonte, su último día antes de jubilarse ha sido muy ajetreado. Pero ha cumplido con su tarea, como siempre hasta ahora.

En las redes sociales, SAB Bomberos Huelva Provincia, señaló que a este profesional le tocó atender a varias emergencias antes de despedirse. Respondió con los compañeros a dos avisos de contenedores, en Isla Canela e Isla Cristina, acudió a un incendio de cuadro eléctrico en la zona de locales de Isla Canela y también participó en la extinción del incendio de una embarcación que se encontraba a la deriva, en la zona de Punta del Moral.

Un trabajo encomiable

Sus compañeros le agradecen «su trabajo encomiable, su implicación en la recopilación de un archivo audiovisual inconmensurable y su entrega siempre a los valores de lo que es el buen bombero. Gracias siempre por todo, disfruta de esta nueva etapa y esperamos seguir viéndote por la que siempre ha sido tu casa».