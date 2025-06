El tiempo en Huelva: Así va a ser la primera ola de calor del verano

Con una dorsal en altura, vía libre a la llegada de una masa de aire cálido subtropical, sahariano, y el Mediterráneo sobrecalentado, hasta tres grados más de la temperatura que debiera tener en estas fechas, la formación de una cúpula de calor es lo que nos faltaba para dar por inaugurada la primera ola de calor del verano (1). Una ola de calor que cumple con todos los puntos, uno por uno, para ser definidos de este modo los días que siguen, al menos hasta el martes.

En el mapa de temperaturas de la ecmwf se distingue la dorsal que nos brinda la presente ola de calor

Altas temperaturas y noches tropicales en muchas localidades de la provincia en el horizonte de estos días últimos de junio, en los que las olas de calor no son desde luego habituales. Será la línea de costa, una estrecha franja en la comarca Litoral, la única que se libre de temperaturas por encima de los 40ºC, teniendo a El Granado y por las especiales razones de orden relativas al relieve del lugar en el que está ubicado el observatorio, el que vuelva a registrar las temperaturas más altas de la provincia, aunque en la cuestión de notas más altas de la clase va a tener el pueblo andevaleño una fuerte contestación en las provincias de Sevilla, Badajoz o Córdoba, donde la ola de calor va a ser tremenda. Aquí en la provincia, también, pero algo menos, aunque la calima que acompaña a ese aire cálido que nos va a llegar desde el continente africano, no va a poner las cosas fáciles, sobre todos a aquellos que estén aquejados de problemas respiratorios. En resumen, tenemos por delante al menos cuatro días para procurar trabajar en las primeras o últimas horas del día, para estar en casa en las horas de mayor insolación y, los que puedan, para refrescarse en la orilla del mar, pero ojo, que la radiación ultravioleta va a ser todos estos días máxima, con índices muy altos. Así que cuidadito con lo que se hace: gorra o pamela, protector solar, gafas de sol y botellita de agua.

Venimos sufriendo noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no baja de los veinte grados, y ahora se complica todo más con la incorporación a la dorsal y a la llegada de aire cálido subtropical de los efectos del recalentamiento del Mediterráneo, quiere decirse humedad en el ambiente, y por si fuera poco este domingo nos llegará la temida calima, polvo sahariano en suspensión. De modo que vamos a tener esas noches tórridas o ecuatoriales en las que el termómetro no baja de los 25ºC en toda la noche. Veamos por comarcas cómo vamos a sufrir esta primera ola de calor.

Predicción para esta ola de calor por comarcas

Sierra. Máximas de hasta 42ºC y mínimas que en la zona central no bajarán de los 25ºC, luego noches ecuatoriales en las que es complicado rendirse al sueño. Los vientos flojos o muy flojos nos indican que el calor se queda y se retroalimenta en esta cúpula de calor que se conforma con una tapadera de altas presiones en las capas más altas de la atmósfera. Nubes convectivas, escasas y formadas por el ascenso del aire cálido cargado de humedad. En todo caso no creemos que haya precipitaciones por este motivo. Los cielos, en consecuencia, mayormente despejados y más horas de insolación. La ola de calor no remitirá con total seguridad hasta el próximo miércoles.

Andévalo. Hasta el miércoles temperaturas por encima de los 40ºC y en la zona más occidental, en la Raya, podrán alcanzarse los 43ºC este sábado muy probablemente. Mínimas que estarán apenas uno o dos grados por debajo de los 25ºC, aunque no se descartan noches tórridas o ecuatoriales. Las noches tropicales, por supuesto que, como mínimo, están garantizadas. Cielos despejados, con muy escasa nubosidad y vientos flojos o muy flojos. Esperemos que, para el miércoles próximo, aunque siga el calor, al menos los días sean más respirables.

Campiña-Condado. Quizás ya en la jornada del próximo martes los termómetros bajen de los 40ºC, pero de momento la ola de calor nos va a dejar temperaturas altas, incluyendo noches tropicales y alguna ecuatorial, quiere decirse sin bajar de los 25ºC. Estas mínimas tan extremas serán más habituales en la zona del Condado más cercana al valle del Guadalquivir, donde los 45ºC no habrá quién se los hurte este fin de semana. Tremendo. Los vientos flojos y los cielos despejados no hacen sino contribuir a que, de momento y hasta el martes o miércoles, no cese la ola de calor en la Campiña onubense.

Litoral. La franja más cercana a la costa se librará, aunque no del todo, de la ola de calor. En las localidades más cercanas a la playa, apenas se superarán los 35ºC, que desde luego es calor, pero soportable. En el caso de las mínimas sí que se van a corresponder a lo que estará ocurriendo en el resto de la provincia, con temperaturas que apenas bajarán de los 25ºC. En el caso de la comarca litoral, pero en localidades más alejadas de la línea de costa, sí que vamos a tener 40ºC en la jornada dominical, y muy cercanas a esa cifra hasta el martes, cuando la ola de calor empiece a remitir, esperemos. Los vientos flojos y los cielos despejados no hacen sino dar malos augurios a lo que vamos a tener este fin de semana, una ola de calor como la copa de un pino. En fin, esperemos que la próxima semana podamos dar datos más fresquitos.

(1) La mala costumbre de hablar de olas de calor a la primera de cambios, nos hace pensar que son más habituales de lo que en realidad son. En los últimos cincuenta años son algo más de ochenta las olas de calor que hemos conocido en todo el territorio español. Se suelen dar durante la canícula, en esos días centrales del verano que ocupan la segunda quincena de julio y la primera de agosto, con las Colombinas en el centro de todo este desvarío meteorológico. En alguna ocasión se ha apuntado la necesidad de cambiar las fechas de las fiestas en conmemoración del Descubrimiento que la colonia extranjera en Huelva dio en celebrar en estas fechas, pero siempre han tenido la contestación de los más conservadores con el habitual argumento de que esto siempre ha sido así. Pues si siempre ha sido así, y siempre ha estado mal así, pues se cambia y ya está. No problem.