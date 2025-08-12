Ola de calor: Huelva amplía las plazas disponibles en su albergue municipal y Lepe suspende sus actividades deportivas

El albergue de Huelva ha ampliado el número de plazas disponibles, el Ayuntamiento de Lepe ha decidido suspender todas las actividades deportivas, y el de San Bartolomé abrirá en horario nocturno su piscina municipal antes la ola de calor que este martes sufre la provincia de Huelva.

Son algunas de las medidas que están tomando los municipios de la provincia, sobre todo de la costa, ante la ola de calor, ya que la Aemet ha activado el aviso rojo de riesgo extremo para este martes en el litoral de la provincia de Huelva por temperaturas de más de 42 °C, que estará vigente hasta las nueve de la noche.

De este modo, desde el albergue municipal de Huelva, según ha señalado el Ayuntamiento a Europa Press, se ha ampliado las plazas disponibles hasta el máximo de ocupación, un total de quince, e incluso se ha contactado con hoteles por si fuera necesario hacer uso de los mismos para que puedan refugiarse del calor personas sin hogar. Desde el Consistorio han señalado, además, que están en permanente contacto con los centros sociales ante cualquier incidencia.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Lepe, según ha indicado en sus perfiles de redes sociales, ha decidido suspender todas las actividades deportivas en el polideportivo municipal durante la tarde, hasta las 21.00 horas, debido al aviso rojo por altas temperaturas, toda vez que va a proceder al cierre de todas las instalaciones deportivas municipales.

Piscina abierta hasta la medianoche

Por otro lado, el Ayuntamiento San Bartolomé de la Torre, ante la alerta naranja en el municipio, abrirá su piscina municipal este martes en horario especial nocturno, de forma que los vecinos podrán tomar un baño para «mitigar el calor de la noche», en horario especial de 21.30 a 00.30 horas. Es una medida, según han indicado, que se está tomando en aquellas jornadas con excesivo calor.

Asimismo, el resto de municipios está informando a la ciudadanía a través de diferentes canales de comunicación tanto de las alertas por calor como los consejos y recomendaciones a seguir y pidiendo que se extreme la precaución para evitar incidentes.