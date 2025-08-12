Alerta roja en Huelva: estos son los pueblos en los que hará más calor y las peores horas

Las altas temperaturas de las últimas horas en la provincia de Huelva se esperan aún más extremas en la jornada de este martes, para cuando la AEMET ha activado el aviso rojo en el litoral onubense y naranja en el resto de la provincia, donde se espera que los termómetros superen ampliamente los 40 ºC.

En la jornada de este lunes El Granado se situó, una vez más, entre las temperaturas más altas a nivel nacional con 44,3 °C, y no sería de extrañar que hoy volviese a hacerlo. Así, según las previsiones, este martes podrían rozar esa cifra municipios como Almonte y otros del Condado; o El Cerro del Andévalo, donde se esperan picos de 44 °C en las horas centrales. En el litoral, zonas como Isla Cristina o Lepe podrían superar los 42 °C; mientras que en el interior Nerva, Zalamea la Real o Aroche, entre otros, rondarán los 42 °C.

Pueblos en los que se espera más calor Bollullos par del Condado: 44 ºC

La Palma del Condado: 44 ºC

El Granado: 44 ºC

Villanueva de las Cruces: 44 ºC

Almonte: 43 ºC

Moguer: 42 ºC

Nerva: 42 ºC

Huelva capital: 42 ºC

Y es que aunque el grado de aviso es mayor en el litoral onubense, las temperaturas más altas volverán a registrarse en el interior de la provincia.

Las horas más críticas

Entre las 14.00 y las 17.00 serán las horas en las que el calor apretará con más fuerza, por lo que se recomienda mantenerse en lugares frescos y no exponerse ni realizar actividad física. Ante esta situación, otros consejos son claros: hidratarse, evitar salir en las horas críticas y proteger a los más vulnerables

Los avisos por altas temperaturas se mantendrán en cualquier caso hasta las nueve de la noche, cuando el sol comience a ponerse.

La AEMET apunta que este episodio extremo podría remitir a partir de mañana.