El Recreativo de Huelva levanta el Trofeo de la Bella

El Recreativo de Huelva sigue dando pasos hacia su debut liguero ante el Almería B con el respaldo de los resultados de pretemporada. Este sábado en Lepe conquisto la edición número 69 del Trofeo de la Bella, en el que se impuso al San Roque de Lepe y la AD Mérida en un torneo a tres de 45 minutos cada duelo.

El técnico Pedro Morilla dio minutos a muchos jugadores al disputarse dos mitades ante dos rivales distintos. Ante el San Roque, el equipo albiazul ganó 1-0 y perdió 5-4 en la tanda de penaltis y luego empató 1-1 con el Mérida y fue mejor desde los once metros con un 3-4 para asegurarse la victoria final.

En el choque ante el equipo anfitrión, el San Roque de Lepe, el conjunto albiazul se hizo con la victoria con un tanto de penalti transformado por Roni en los primeros minutos del encuentro. El Decano fue dominador y no dio opciones al equipo aurinegro, que lo dio todo ante su afición. Luego en la tanda de penaltis el San Roque estuvo más acertado y ganó 5-4.

En el minuto 3 marcó de penalti Roni. Tras esta acción, protagonizó una fran parada de David Gil. En el minuto 27 se anuló un tanto a Juan Almeida y después realizó un gran tiro Antonio Domínguez.

Salieron como titulares en el bando albiazul David Gil en portería, con Álex Carrasco, Bonaque, Camará, Antonio Domínguez, Iván Romero, Évora, Viedma, Paolo Romero, Juan Almeida y Roni. También jugó Da Costa.

Por el San Roque, salieron de inicio Maidana, Manuel, Juan Mari, Litri, Godwin, Almagro, Cheikh, Cheli, Lucky y Jhon Córdoba.

Ante el Mérida el resultado fue de 1-1, con gol de Caye Quintana y luego en la tanda de penaltis el Decano ganó 3-4. No sé notó la diferencia de categoría y el equipo recreativista estuvo a la altura.

En el minuto 26 se adelantó el Mérida. En el 32 casi entra una falta de Antonio Domínguez y en el 37 el puntaumbrieño asistió en un saque de esquina al primer palo a Caye Quintana para hacer el empate con un gran remate de cabeza ajustado al segundo palo. En el 42, Domínguez, muy activo, recortó y disparó pero atrapó bien el portero rival por bajo. Ya con el tiempo cumplido tuvo su oportunidad Almeida.

Integraron el once Manu, Leo, Bonaque, Juancho, Senra, Arcos, Da Costa, Bernal, Mena, Caye y Roni. También jugaron Antonio Domínguez, Benítez y Almeida.

Por parte del conjunto extremeño salieron de inicio Adrián, Miki, Martín Solar, Álvaro, Areso, Jacobo Martí, Rashid, Benny, Óscar, Mario Martínez y Samuel.

En el tercer partido, empataron el San Roque de Lepe y el Mérida. Se adelantó el conjunto emeritense por medio de Álvaro García en el minuto 22 y en el 26 empató Makuemimo.