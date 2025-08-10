PRETEMPORADA

El Recreativo de Huelva levanta el Trofeo de la Bella

El conjunto albiazul se impuso primero al San Roque de Lepe con un gol de penalti de Roni y empató con un tanto de Caye Quintana con el Mérida (1-1), al que superó en los penaltis

En el tercer partido, empataron el San Roque de Lepe y el Mérida (1-1)

Los partidos del Recreativo de Huelva en el Trofeo de la Bella, en imágenes

El Recreativo de Huelva cae en los penaltis en su duelo con el Sevilla Atlético en Punta Umbría

Este Recreativo ilusiona (3-0)

Los jugadores del Recre celebran como una piña el gol ante el San Roque de Lepe
Los jugadores del Recre celebran como una piña el gol ante el San Roque de Lepe ALBERTO DÍAZ
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Recreativo de Huelva sigue dando pasos hacia su debut liguero ante el Almería B con el respaldo de los resultados de pretemporada. Este sábado en Lepe conquisto la edición número 69 del Trofeo de la Bella, en el que se impuso al San Roque de Lepe y la AD Mérida en un torneo a tres de 45 minutos cada duelo.

El técnico Pedro Morilla dio minutos a muchos jugadores al disputarse dos mitades ante dos rivales distintos. Ante el San Roque, el equipo albiazul ganó 1-0 y perdió 5-4 en la tanda de penaltis y luego empató 1-1 con el Mérida y fue mejor desde los once metros con un 3-4 para asegurarse la victoria final.

Imagen principal - Varias acciones del partido ante el San Roque de Lepe
Imagen secundaria 1 - Varias acciones del partido ante el San Roque de Lepe
Imagen secundaria 2 - Varias acciones del partido ante el San Roque de Lepe
Varias acciones del partido ante el San Roque de Lepe ALBERTO DÍAZ

En el choque ante el equipo anfitrión, el San Roque de Lepe, el conjunto albiazul se hizo con la victoria con un tanto de penalti transformado por Roni en los primeros minutos del encuentro. El Decano fue dominador y no dio opciones al equipo aurinegro, que lo dio todo ante su afición. Luego en la tanda de penaltis el San Roque estuvo más acertado y ganó 5-4.

En el minuto 3 marcó de penalti Roni. Tras esta acción, protagonizó una fran parada de David Gil. En el minuto 27 se anuló un tanto a Juan Almeida y después realizó un gran tiro Antonio Domínguez.

Salieron como titulares en el bando albiazul David Gil en portería, con Álex Carrasco, Bonaque, Camará, Antonio Domínguez, Iván Romero, Évora, Viedma, Paolo Romero, Juan Almeida y Roni. También jugó Da Costa.

Por el San Roque, salieron de inicio Maidana, Manuel, Juan Mari, Litri, Godwin, Almagro, Cheikh, Cheli, Lucky y Jhon Córdoba.

Imagen principal - Momentos del duelo ante el Mérida
Imagen secundaria 1 - Momentos del duelo ante el Mérida
Imagen secundaria 2 - Momentos del duelo ante el Mérida
Momentos del duelo ante el Mérida ALBERTO DÍAZ

Ante el Mérida el resultado fue de 1-1, con gol de Caye Quintana y luego en la tanda de penaltis el Decano ganó 3-4. No sé notó la diferencia de categoría y el equipo recreativista estuvo a la altura.

En el minuto 26 se adelantó el Mérida. En el 32 casi entra una falta de Antonio Domínguez y en el 37 el puntaumbrieño asistió en un saque de esquina al primer palo a Caye Quintana para hacer el empate con un gran remate de cabeza ajustado al segundo palo. En el 42, Domínguez, muy activo, recortó y disparó pero atrapó bien el portero rival por bajo. Ya con el tiempo cumplido tuvo su oportunidad Almeida.

Integraron el once Manu, Leo, Bonaque, Juancho, Senra, Arcos, Da Costa, Bernal, Mena, Caye y Roni. También jugaron Antonio Domínguez, Benítez y Almeida.

Por parte del conjunto extremeño salieron de inicio Adrián, Miki, Martín Solar, Álvaro, Areso, Jacobo Martí, Rashid, Benny, Óscar, Mario Martínez y Samuel.

En el tercer partido, empataron el San Roque de Lepe y el Mérida. Se adelantó el conjunto emeritense por medio de Álvaro García en el minuto 22 y en el 26 empató Makuemimo.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app