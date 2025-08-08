La afición del Recreativo sigue alimentando la maquinaria de la ilusión con 6.000 abonados

Tribuna del estadio Nuevo Colombino con bastantes aficionados en las gradas RECREATIVO HUELVA
Mario Asensio Figueras

Huelva

Cuanto resta un mes para que comience oficialmente la temporada, el Recreativo de Huelva sigue aumentando al mejor ritmo su masa social y ya cuenta con más de 6.000 abonados. De cifra redonda en cifra redonda cada unos cuantos días está sumando abonados el club albiazul, que registra a diario una gran afluencia de aficionados para renovar su carné.

De este modo, la hinchada albiazul continúa alimentando la maquinaria de la ilusión, mientras en el césped continúa quemando etapas hacia la puesta a punto ideal el conjunto que dirige Pedro Morilla, que este jueves empató 1-1 con el Sevilla Atlético en el Trofeo Manuel González Rodríguez de Punta Umbría.

El siguiente compromiso de pretemporada del Decano es el Trofeo de la Bella, donde se medirá al San Roque de Lepe y al Mérida este sábado.

