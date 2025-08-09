Muere a los 90 años Pepe Ruiz Mesa, jugador del Recreativo en los 60

El defensor sevillano disputó casi 80 partidos en 6 temporadas como albiazul

Pepe Ruiz Mesa, segundo por la izquierda en 1965, tras ganar el primer Trofeo Colombino
Pepe Ruiz Mesa, segundo por la izquierda en 1965, tras ganar el primer Trofeo Colombino
Mario Asensio Figueras

Huelva

El Recreativo de Huelva comunicó en la noche de este viernes el fallecimiento del que fuera jugador albiazul Pepe Ruiz Mesa.

«Desde el club le mandamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz.», ha indicado la entidad.

El futbolista formó parte del Decano en los años 60. Sumó casi 80 partidos entre las seis temporadas que vistió la camiseta recreativista.

Pepe Ruiz Mesa formó parte del equipo del Recreativo que conquistó la primera edición del Trofeo Colombino hace 60 años. Ganó 4-1 al Racing de París y tras la victoria frente al Génova por 3-1 el 8 de agosto de 1965 sumó a su palmarés su primera Carabela de Plata.

