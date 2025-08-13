El runrún: Primaprix abrirá en el centro de Huelva

Local de la calle Concepción que se convertirá en un supermercado de Primaprix

En pleno centro de Huelva, en la calle Concepción, va abrir próximamente uno de sus supermercados la cadena Primaprix. Esta franquicia se caracteriza por ser un 'outlet' de marcas de gran consumo, muy conocidas por todos y a precios bajos.

Se caracteriza por vender productos con excedentes, cambios de formato, pedidos cancelados, entre otros, de marcas reconocidas y con los descuentos altos, que pueden llegar hasta el 70%.

Los consumidores de Huelva ya conocen este establecimiento, que cuenta con un supermercado en el parque comercial Puerta del Odiel, en la avenida Molino de la Vega.

En el local del centro de Huelva, ya se encuentran trabajando los obreros para ir adecentando las instalaciones a la marca. Ya se pueden ver estantes y una caja registradora. No hay ningún cartel, pero Huelva24 ha podido saber que es Primaprix quien desembarca en esta zona de tanto tránsito de personas a diario. Seguramente cuando esté más próxima la apertura se buscará personal.