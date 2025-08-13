El Recreativo de Huelva golea en Dos Hermanas (0-3)

El Recreativo de Huelva sique sumando partidos en pretemporada a buen nivel a menos de un mes para el inicio de la temporada en el grupo cuarto de la Segunda RFEF. En la noche de este miércoles conquistó el V Trofeo Dos Hermanas CF 1971 tras vencer al equipo local por 3-0 en el estadio municipal Miguel Román. Los autores de los goles fueron Caye Quintana Arcos y Roni.

El Decano cuajó un buen encuentro, en el que exhibió pegada ante un rival que se esforzó en ofrecer una buena imagen ante su afición en su trofeo. Ya en el primer minuto su delantero dispuso de un mano a mano, pero David Gil lo resolvió bien.

Después comenzó a acumular ocasiones el equipo recreativista. En el minuto 10 intentó marcar a balón parado Antonio Domínguez y en el 21 consiguió abrir el marcador Caye Quintana.

Antes del descanso también tuvo una ocasión Dani Romero desde fuera del área, pero el duelo llegó al término de la primera parte. Justo antes del intermedio David Gil volvió a mostrarse seguro.

Dos goles en tres minutos

Ya en la segunda el equipo que dirige Pedro Morilla liquidó el duelo en pocos minutos. Antes Manu Fernández realizó dos paradas de mérito en los minutos 48 y 67, pero en tres minutos llegaron los tantos de Arcos (m. 75) y Roni puso el 0-3 en el minuto 78.

El once albiazul lo formaron David Gil, Leo Mascaró, Senra, Juancho, Dani Romero, Iván, Paolo, Mena, Almeida, Antonio Domínguez y Caye. También jugaron Évora, Manu, Carrasco, Viedma, Bernal, Arcos, Da Costa, Roni, Isra Contioso, Camará y Pineau.