El curioso reto que ha realizado un hombre en Huelva para comprobar si la ciudad está sucia: «¡Jamás lo habría esperado así!»

La limpieza es un aspecto fundamental en cualquier ciudad. Mantener las calles y los lugares más concurridos limpios permite que los habitantes y visitantes puedan disfrutar de un entorno más agradable y saludable, además de contribuir a que el municipio tenga una imagen y un aspecto más apropiado.

Es justamente lo que está comprobando @estoesdelocos, un creador de contenido que está realizando un curioso reto por varias ciudades de España y algunas de Europa. Como se puede ver en los vídeos que comparte en su canal de TikTok, este influencer recorre las calles de las ciudades en calcetines y al final de su peculiar paseo valora el nivel de limpieza de la ciudad en función de la suciedad que se acumula en sus pies. Una de sus últimas pruebas ha sido en Huelva, donde ha obtenido un resultado que le ha sorprendido.

Así fue su peculiar paseo por Huelva

«¿Cuál es la ciudad más limpia de España? Nos ponemos estos calcetines blancos, nos ponemos a andar un rato y lo comprobamos», indica Manu al inicio del vídeo en el que pasea con sus calcetines blancos por algunos de los lugares más conocidos de Huelva como el parque Moret, la zona de las marismas, la Catedral o el Muelle del Tinto.

Durante su trayecto, el creador de contenido se sorprendió varias veces al comprobar lo limpios que estaban los lugares por los que caminaba: «Hacer esto en Huelva ha sido increíble. Jamás me la habría esperado así».

Su valoración final

Tras terminar su paseo por Huelva, el hombre se sentó en el Muelle del Tinto y se quitó los calcetines para ver el nivel de suciedad y su sorpresa fue mayúscula. «El resultado es increíble y, de momento, el sitio más limpio en el que he hecho esto», afirmó Manu tras comprobar que los calcetines estaban más limpios de lo que esperaban.

Tanto las autoridades locales como los ciudadanos de Huelva hacen un esfuerzo muy importante para mantener la ciudad limpia, como ha podido comprobar ahora @estoesdelocos al realizar este experimento que ha demostrado que Huelva es una de las ciudades más limpias de España.