El Recreativo de Huelva ficha al experimentado mediocentro Javi Castellano

El Recreativo de Huelva ha anunciado el fichaje del veterano mediocentro canario Javi Castellano, que tiene 37 años y una amplia experiencia en varias categorías.

«La trayectoria de nuestro nuevo fichaje es envidiable», destaca el club onubense, ya que su jugador cuenta con 150 partidos y tres playoff de ascenso entre Primera RFEF y Segunda División B, más de 200 partidos y otros tres playoff de ascenso en Segunda División, y 29 partidos en Primera División.

La mayor parte de su carrera ha transcurrido en la Unión Deportiva Las Palma, donde encadenó 10 temporadas, tres de ellas en Primera División. Dejó el club canario en 2021 para militar en el UD Logroñés de Primera RFEF, donde firmó un gol en 31 partidos. En la 2022-23 pasó al Atlético Paso de Segunda RFEF, donde disputó 15 duelos y en la 2023-24 volvió a Primera RFEF para lugar en el SD Logroñés.

«El centrocampista canario llega a Huelva para aportar veteranía y liderazgo a nuestra plantilla», resalta el Decano.