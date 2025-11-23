Real Jaén - Recreativo de Huelva en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Segunda RFEF 2025-2026

Tras no poder jugar la semana pasada por el duelo aplazado por la lluvia en el Nuevo Colombino frente al UCAM Murcia, el Recreativo de Huelva vive este domingo (La Victoria, 17.00 horas) otro duelo ante un gallito de la categoría en el que habrá mucha exigencia y bastante en juego.

El Decano marcha a un solo punto de la zona de 'play-off' de ascenso en el grupo IV de la Segunda RFEF y aventaja también en un punto a un Jaén al que no se mide en partido oficial desde hace ya ocho años. Ambos equipos pretenden revivir tiempos mejores y luchar esta temporada por subir aunque sea un peldaño más para estar el año que viene más cerca del fútbol profesional.

Pedro Morilla, el técnico albiazul, lleva algunas semanas en la picota y su fútbol y sus planteamientos no convencen a buena parte de la afición. Así que un pinchazo en Jaén le pondría de nuevo en la cuerda floja antes de recibir a un Águilas que está siendo una de las revelaciones de la categoría en este 'Tourmalet' del mes de diciembre.

El entrenador del Recre recupera a piezas importantes como son el delantero Caye Quintana y el lateral Néstor Senra. Y además de que dejó fuera de la lista a Álex Carrasco y Dani Romero, tendrá las ausencias de los lesionados David Gil, Sebastien Pineau y Leo Mascaró.

Aquí te iremos contando, minuto a minuto, todo lo que vaya sucediendo en el Real Jaén-Recreativo de Huelva:

16:01 Con este once inicial sale el Recre 15:17 Altas y bajas en la convocatoria En el plano físico, la peor noticia fue la confirmación de la lesión de menisco de David Gil, que deberá ser intervenido y permanecerá varias semanas de baja. Su ausencia abre la puerta de la convocatoria a Manu Fernández, que viajará a Jaén junto a Jero Lario, previsto como titular bajo palos. Tampoco podrán estar Leo Mascaró ni Sebas Pineau, este último afectado por molestias tras el amistoso en Rociana. En el lado positivo, Morilla recupera piezas fundamentales: el lateral Néstor Senra vuelve tras su participación internacional, mientras que Caye Quintana ya está completamente disponible tras dejar atrás sus respectivas molestias. Se quedan fuera de la lista Álex Carrasco y Dani Romero por no disponer todavía del tono necesario. 15:16 Dónde ver el Jaén-Recre El encuentro entre Real Jaén y Recreativo de Huelva podrá seguirse en abierto y en directo a través del canal oficial de YouTube del Real Jaén, que ofrecerá la retransmisión íntegra del choque desde las 17.00 horas.

