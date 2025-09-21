Pedro Morilla destaca el oficio empleado para ganar: «Ha habido momentos que nos han sometido y es doble mérito para nosotros»

Pedro Morilla, técnico del Recreativo de Huelva, mostró en sala de prensa su satisfacción por la victoria por 0-1 ante el CD Estepona en un encuentro que no fue nada fácil sacar adelante.

«El Estepona es un equipo que le da mucho criterio al fútbol, que intenta exponer y atacar con mucho sentido. Tiene velocidad. Me gusta. Tiene un gran equipo. Ha habido momentos que nos han sometido y es doble mérito para nosotros», expuso.

El entrenador del Decano reconoció que «estoy muy contento hemos jugado ante un gran rival y hemos sacado tres puntos de valorar», destacó Morilla, que detalló que «el partido ha sido muy duro. Hemos jugado ante un gran equipo, con mucho criterio, que te sabe hacer daño en situaciones de juego combinado y directo, que hemos defendido muy bien».

«Ha sido un partido en el que el resultado puede enmascarar muchas cosas enmascarar muchas cosas ante un rival que te ha puesto en apuros y nos hemos sabido sobreponer. Hemos estado más certeros por un gol dentro de la igualdad».

«Hemos hecho una segunda parte buenísima»

Relató sobre el encuentro que «en la primera parte hemos sabido madurarlo y adaptarnos a las circunstancias del campo, una superficie distinta y ellos tienen ese punto e saber jugar con la velocidad de los controles». Luego, continuó diciendo, que «hemos hecho una segunda parte buenísima. Hemos tenido ocasiones para aumentar el resultado».

«El equipo en el nivel bueno es capaz de competir contra cualquiera y estos tres puntos», resaltó Morilla y subrayó «el valor que tienen tras sobreponerse al palo de perder en casa. El equipo ha competido muy bien».

«En la primera parte nos han quitado el balón y en la segunda hemos sabido hacerle daño, manejar mejor el balón y hemos sabido contratacar muy bien. Sus ocasiones han sido de falta y córner. De juego no han tenido tantas», comentó también. No, obstante, afirmó que «Ee rival estará seguramente en la pelea por los puestos de arriba».

Morilla reflejó que «todas las jornadas que nos quedan son así. El objetivo final es intentar ascender y para ello vamos a tener que jugar finales como la de hoy».

El míster albiazul también dio la «enhorabuena» a los jugadores y a la afición, que «nuevamente ha respondido como siempre y eso los futbolistas lo notan».