Previa Recreativo-Lorca: A calmar la sed de victoria del Nuevo Colombino (12.00 horas, online)

El fenómeno de la presión es casi tan antiguo como el fútbol y en el recreativismo está patente desde hace muchos años. Valdano acuñó el término de miedo escénico por el impacto del Bernabeu en los rivales y salvando las distancias, un estadio como el Nuevo Colombino es un escenario imponente para los futbolistas de clubes de las categorías menos destacadas, como la actual Segunda RFEF en la que milita el Decano. Sin embargo, este fenómeno es un arma de doble filo y para los rivales supone también una motivación y un desafío pisar este césped. La otra cara es que el respaldo que debería suponer para los jugadores albiazules el aliento de miles de aficionados en la grada, también se traduzca una exigencia que atenace, que el deseo por cumplir con las expectativas se vuelva en contra constituyendo una carga.

No se resolverá ahora ni más adelante la fórmula para el equilibrio en estas circunstancias, pero lo claro es que toda la temporada, en la que el Recreativo está llamado al ascenso a Primera RFEF, la presión de jugar en el Nuevo Colombino va a estar en juego. La afectación dependerá del manejo piscológico que sepa desempeñar el cuerpo técnico, y del carácter innato de cada futbolista. Al final la coctelera puede dar un brevaje distinto en cada ocasión.

La prueba más reciente a estas cavilaciones la tendremos este domingo a partir de las 12.00 horas en el Nuevo Colombino, donde el Recreativo de Huelva recibe al Lorca con el deseo de dejar a un lado la presión. Tras perder con el Puente Genil (1-2) y empatar con el Linares Deportivo (1-1), busca que a la tercera sea la vencida y esa primera victoria como local impulse a un equipo que está mucho más cerca de avanzar en una buena secuencia de suma de puntos que del drama de sentirse frustrado. Ganar cambiaría todo el panorama en una Liga aún muy larga.

El Recreativo de Huelva está en la situación en la que sabe que tiene que ser quien lleve la iniciativa del juego y vaya a por el rival, que presumiblemente estará a la espera, pensando más en defenderse y sorprender, que de salida ya se conforma con un punto. Al Decano sólo le vale la victoria y con esos planteamientos necesita fútbol, buena circulación de balón, velocidad y verticalidad, mucha vocación ofensiva sin perder el cordón de seguridad.

El Decano llega al choque como quinto en la clasificación con 7 puntos, a uno de La Unión y Puente Genil, siendo primero y segundo el CD Extremadura y el CD Minera, con 12 y 10 puntos, respectivamente. El Lorca Deportiva por su partes es antepenúltimo con 2 puntos, empatado con tres de los cuatro equipos que ocupan momentáneamente el descenso.

Once del Recreativo

El técnico Pedro Morilla confía en su modelo de juego y más allá de los resultados ha visto que la victoria no ha estado tan lejos y se ha sometido por momentos al rival. Tiene a toda su plantilla disponible, a excepción del delantero Sebastien Pineaud, mientras que serán duda hasta última hora Roni y Viedma. De este modo, podrá insistir con su once más utilizado para buscar la victoria.

El once más probables sería el formado por Jero Lario; Nestor Senra, Bonaque, José Carlos, Dani Romero; Paolo Romero, Pepe Mena, Álex Bernal, Antonio Domínguez, Mario Da Costa; y Caye Quintana.

Once del Lorca

El CF Lorca Deportiva inició la temporada empatando sin goles con el Real Jaén, luego perdión con el UCAM Murcia CF 2-1 y volvió a perder con el FC La Unión Atlético en casa por 1-2. En su duelo más reciente empató 0-0 en su visita al Yeclano Deportivo.

En este último encuentro, el técnico del conjunto murciano, Sebas López, dispuso de inicio a Ernestas; Soler, Tafalla, Saturday, Morros; Jaime Escobar, Willy, Álvaro Martínez, Spinman, Sergi; y Naranjo.